Le Brésil, un des plus mauvais souvenirs de la Belgique en Coupe du Monde

En 1/8ème de finale de la Coupe du Monde 2002 organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon, les Diables Rouges affrontent le Brésil, futur lauréat du tournoi. Nous sommes le 17 juin.

Il y a 16 ans, Marc Wilmots dispute sa 4ème et dernière Coupe du Monde. Capitaine des Diables Rouges, Willie inscrit 3 buts dans le tournoi, le 4ème est annulé face ... au Brésil par l'arbitre jamaïcain, Peter Prendergast. Les images diffusées par les multiples caméras situées autour du terrain ne permettent pas de comprendre la décision du referee. Le VAR n'existait évidemment pas à l'époque.



C'est l'incompréhension, la colère, la déception,... Tous les sentiments se mêlent sur ce but refusé et qui aurait pu permettre aux Diables de mener 1-0 face au Brésil des Cafu, Lucio, Roberto Carlos, Ronaldhino, Rivaldo ou encore Ronaldo. Ce sont ces deux derniers qui vont finalement offrir la victoire à leur pays 2-0 (buts inscrits à la 67ème et la 87ème minute)!



Depuis lors, Peter Prendergast n'a pas changé d'avis. Interrogé par la Gazet van Antwerpen en décembre 2013, il a déclaré : "Il y avait une poussée de Wilmots sur Roque Junior. Peut-être une légère poussée, mais une poussée reste une poussée. Si le cas se représentait à nouveau, je sifflerais une faute".

Le 17 juin 2002 fut donc une journée bien triste pour notre équipe nationale qui rentrera finalement au pays avec le sentiment d'avoir été spolié.

"Le Brésil ne m'a rien fait, c'est la Jamaïque (rire). Moi, j'aime bien le Brésil" a certifié Marc Wilmots quelques années plus tard.



L'heure de la revanche a peut-être sonné pour les Diables rouges qui ont l'occasion ce vendredi 6 juillet à Kazan d'entrer dans l'histoire face aux Auriverde.



En 2002, pour affronter le Brésil, Robert Waseige (le sélectionneur national à l'époque) avait aligné l'équipe suivante : Gert De Vlieger, Jacky Peeters, Nico Van Kerkhoven, Daniel Van Buyten, Timmy Simons, Bart Goor, Johan Walem, Yves Vanderhaeghe, Mbo Mpenza, Gert Verheyen et Marc Wilmots.