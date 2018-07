Le Brésil de Neymar punit le Mexique d'Ochoa et attend les Diables en 1/4

La tension est palpable au retour des vestiaires et Coutinho s’offre une belle occasion à la 48e minute de jeu. La Selecao a retrouvé le sens de la marche et Neymar , admirablement bien servi par un centre de Willian , ouvre le score trois minutes plus tard. Le Brésil pense inscrire un deuxième but dans la foulée, mais Ochoa , le portier du Standard, intervient parfaitement sur sa ligne face à Paulinho .

Le cinquième huitième de finale se tient ce lundi après-midi entre le Brésil et le Mexique. Pas de période d’observation en début de partie, qui alterne entre la fluidité mexicaine et les approximations brésiliennes. Les opportunités sont présentes dans un deuxième temps, notamment dans le chef de Gabriel Jesus ou d’ Herrera , mais aucune ne vient alimenter le marquoir du stade de Samara avant la pause.

Neymar trompe Ochoa - © SAEED KHAN - AFP

Les débats s’ouvrent et les tentatives se succèdent : Vela, Willian, Lozano et Neymar s’illustrent, mais sans obtenir le résultat escompté. Sur la phase suivante, durant un arrêt de jeu à la 71e, l’auteur du 1-0 se fait ‘marcher’ sur la cheville par Layun. La provocation du joueur mexicain entraine une nouvelle roulade théâtrale de Neymar et n’est même pas sanctionnée d’un carton jaune.

Le Mexique est dans les cordes et, sur une nouvelle accélération de Neymar à deux minutes du terme, Firmino va inscrire la deuxième réalisation brésilienne de la partie. La Selecao punit donc la Verde (2-0), file en ¼ de finale et affrontera la Belgique ou le Japon. Seule ombre au tableau jaune et bleu : Casemiro sera suspendu pour le septième quart de suite des Brésiliens en Coupe du monde.