Le Brésil a de nombreux arguments pour oublier 2014

Malgré le possible manque de rythme de Neymar , suite à sa longue indisponibilité, et le forfait de l’emblématique Dani Alves , la Seleção se présente en Russie dans la peau d’un grand favori. Présentation.

Casemiro occupe le rôle de sentinelle devant la défense, comme au Real Madrid. Paulinho (FC Barcelone) s’installe un cran plus haut avec à ses côtés Fernandinho (Manchester City) ou Renato Augusto (Beijing Sinobo Guoan). Pas vraiment défensif mais pas très offensif, non plus. Ce triumvirat est l’élément stabilisateur de la Seleção.

Alisson - © MAURO PIMENTEL - AFP

Au Mondial 2014, le Brésil de Luis Felipe Scolari n’a signé qu’une seule et unique clean-sheet. Le pauvre Julio Cesar (remplaçant au Queens Park Rangers en Championship puis titulaire en MLS au Toronto FC lors de la saison 2013-2014), a encaissé 14 buts en 7 rencontres (dont le cinglant 1-7 en demi-finale face à l’Allemagne).

Depuis, la Seleção s’est découverte deux pépites.

Alisson a débuté en octobre 2015 et n’a manqué que 4 rencontres depuis lors. Impérial à l’AS Roma, le joueur formé à l’Internacional Porto Alegre est dans le viseur des plus grands clubs. De son côté, Ederson, appelé pour la première fois en mars 2017 mais aligné à une seule reprise, est devenu l’été dernier le 2ème gardien le plus cher de l’histoire en rejoignant Manchester City pour plus de 40 millions d’euros.

Avec ces deux derniers remparts, les Auriverde semblent donc parés.