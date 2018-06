Le brassard, Benteke, "papa à 100%" : Le quiz "Da" ou "Niet" d'Eden Hazard

Eden Hazard a été soumis à son tour au test "Da ou Niet" de Vincent Langendries en Russie. Comme à son habitude, le capitaine des Diables a répondu en toute décontraction à ce quiz. Une spontanéité, une simplicité et un humour qui font du bien.

Pas d'hésitation entre sa carrière de footballeur et son rôle de papa, pas obnubilé par le brassard de capitaine qu'il pourrait donner à un autre joueur "s'il le mérite". Si Thorgan son frère est présent en Russie, Benteke son frère "de cœur" lui manque. Il crie une nouvelle fois son amour pour Braine-le-Comte et son potentiel futur dans la ville de San Diego. Il termine en beauté, confirmant évidemment son envie d'inscrire un but en finale de Coupe du monde, même si "inscrire un but à la Coupe du monde ce serait déjà bien".