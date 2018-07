La volée de Pavard élue plus beau but du Mondial en Russie

La volée de Benjamin Pavard face à l'Argentine a été élue plus beau but du Mondial par les fans. Plus de 3 millions de fans ont du décider parmi 18 buts. Y figuraient aussi des réalisations de Quaresma, Chadli, Mertens, Januzaj, Coutinho, Kroos, Di Maria, Cheryshev (2x), Cristiano Ronaldo, Modric, Lingard, Musa, Messi, Quintero, Nacho, Dzyuba.

Il a inscrit cette superbe volée du droit à la 57ème minute de jeu alors que la France était menée 2-1. Il s'agissait de son premier but chez les Bleus. "J'ai tenté de frappé dans la direction dans laquelle la balle arrivait, comme les attaquants disent toujours qu'il faut faire. Quand j'ai vu qu'elle était dedans, j'étais tellement heureux" a déclaré le joueur de 22 ans.

Un but qui a remis les Français dans la bonne voie face aux Argentins, une voie qu'ils n'ont plus quittée jusqu'à la levée du trophée le 15 juillet.

Premier joueur européen à remporter le prix du 'But du Tournoi' depuis sa création en 2006, Pavard succède au Colombien James Rodriguez pour une reprise de volée qui lui avait par la suite valu le Prix Puskas en 2014.

L'Argentine Maxi Rodríguez et l'Uruguayen Diego Forlán avaient respectivement reçu cette récompense lors des éditions 2006 et 2010 de la grand-messe du football mondial.