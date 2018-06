La Tunisie résiste à l'Espagne pendant 80 minutes mais perd 1-0

La Tunisie, deuxième adversaire des Diables lors du Mondial (23 juin), a conclu son parcours de préparation par une défaite 1-0 face à l'Espagne à Krasnodar, en Russie, samedi.

La sélection maghrébine a livré une prestation solide comme on pouvait s'y attendre. Les Espagnols ont toutefois rencontré plus de difficultés que prévu à se créer des occasions franches. Surtout actifs en contre et (très) rugueux dans les duels tout le long de la rencontre, les Tunisiens ont connu un temps fort en milieu de première période sans parvenir à concrétiser.

En deuxième période, l'Espagne n'a pour ainsi dire laissé aucune opportunité à ses adversaires et augmenté son niveau de jeu. La Tunisie a fini par flancher défensivement à la 84e sur une percée de Diego Costa qui a dribblé le gardien, tergiversé puis servi Iago Aspas pour une frappe ras de sol victorieuse.

La Tunisie restait sur deux partages 2-2 contre le Portugal (28 mai) et la Turquie (1er juin) dans ses précédents duels de préparation.