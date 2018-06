La Tunisie quitte le Mondial sur une victoire face au Panama

Déjà éliminées avant le coup d'envoi, le Panama et la Tunisie s'affrontaient à la Mordovia Arena de Saransk pour prendre du plaisir et sauver l'honneur dans ce Mondial.

La Tunisie a réussi son coup en s'imposant 1-2 mais le Panama, à sa première participation en Coupe du monde, a passé également une bonne soirée en menant au score pour la première fois de son histoire au Mondial.

Les Panaméens, derniers du groupe avec zéro point, ont donc fait mouche après 33 minutes sur une frappe de José Luis Rodriguez. Le joueur de l'équipe B de La Gantoise n'aura toutefois pas l'honneur de lire son nom sur le marquoir vu qu'une déviation décisive a contraint la FIFA à attribuer le but à Meriah (contre son camp).

La Tunisie n'a pas paniqué et a fait la différence en deuxième période. Fakhreddine Ben Youssef d'abord (51e) et Wahbi Khazri ensuite (66e) ont parfaitement conclu deux belles actions tunisiennes et ont offert la victoire à leur pays. .