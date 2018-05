La Tunisie, futur adversaire des Diables au Mondial, tient tête aux champions d'Europe portugais

La Tunisie, futur adversaire de la Belgique dans le groupe G de la Coupe du Monde en Russie, a tenu en échec (2-2) ce lundi soir le Portugal, que les Diables Rouges accueilleront samedi prochain, lors de son premier match de préparation. Les Tunisiens ont fait belle impression face aux champions d'Europe.

Dès les premières minutes, les hommes de Nabil Maâloul ne font pas de complexe face aux champions d’Europe privés de leur star Cristiano Ronaldo, au repos après sa victoire en finale de la Champions League samedi soir avec le Real Madrid.

Les Aigles de Carthage montrent de l’envie et de l’enthousiasme. Mais ce sont bien les Lusitaniens qui prennent les commandes de la rencontre après vingt minutes. Sur un excellent centre de Ricardo Quarsema, André Silva s’élève plus haut que son vis-à-vis et trompe Mouez Hassen d’une très bonne tête piquée (22'). Et les Portugais vont poursuivre sur leur lancée. A la réception d’un dégagement de la défense tunisienne aux abords de la surface, Joao Mario enclenche une superbe frappe du droit qui file dans la lucarne (34').

Mais la Tunisie ne baisse pas les bras et réagit cinq minutes plus tard. Esseulé à l’entrée du rectangle, l’ancien Mouscronnois Anice Badri ne laisse pas passer sa chance et bat Anthony Lopes d’un tir puissant (39').

En seconde période, les Aigles de Carthage parviennent même à égaliser grâce à deux nouveaux venus. Le centre d'Ali Maaloul surprend la défense portugaise et trouve Fakhreddine Ben Youssef qui se jette pour tromper Lopes et signer un excellent partage (64').

Les Diables Rouges affronteront la Tunisie lors de leur deuxième match de poule le samedi 23 juin à Moscou.