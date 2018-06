La Tunisie en Russie avec beaucoup d'envie

Depuis l'arrivée de Nabil Maaloul, en avril 2017, la Tunisie n'a perdu qu'une seule rencontre. La dernière en date face à l'Espagne. Pour le reste, elle compte cinq succès et quatre partages. Un bilan qui lui a notamment permis de se hisser en Russie. Avec des ambitions mesurées mais surtout avec beaucoup d'envie.

Certes, les Aigles de Carthage ne possèdent peut-être pas l'effectif le plus alléchant mais ils forment un groupe solidaire et cohérent. Leur force collective est leur meilleur atout. Dans le groupe G, derrière les Diables Rouges et l'Angleterre, ils pourraient bien surprendre.

Présentation.