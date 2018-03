La Tunisie compte à son tour sur des binationaux pour s'illustrer en Russie

La Tunisie s'est qualifiée pour sa cinquième Coupe du monde de football, la première depuis 2006. Elle souhaite réaliser l'exploit de passer les poules lors du Mondial, alors qu'elle devra affronter les Diables Rouges le 23 juin, mais aussi l'Angleterre (le 18 juin) et le Panama (le 28 juin). Pour ce faire, elle a fait appel à de nombreux binationaux, franco-tunisien, qui ne parlent pas toujours l'arabe.

La fédération a réalisé un travail de fond afin d'attirer dans ses filets de nombreux joueurs nés en Europe, qui n'étaient pas intéressés par une sélection en Tunisie. Dans un communiqué, elle assure avoir "brassé large afin de s'assurer toutes les conditions du succès".

L'objectif de ce choix est de former un groupe soudé par une "osmose entre joueurs du cru issus du championnat de Tunisie et ceux issus de la deuxième génération établis en Europe".

Nabil Maâloul a sélectionné dans son noyau 4 nouveaux joueurs binationaux pour son récent stage qui verra la Tunisie affronter l'Iran (23 mars) et le Costa Rica (27 mars): Ellyes Skhiri (Montpellier), Mouez Hassen (Châteauroux), Seïfeddine Khaoui (Troyes) et Yohan Benalouane (Leicester), tous formés en France. Ils ont rejoint chez les Aigles de Carthage d'autres joueurs nés en France: Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Anice Badri (Espérance de Tunis) ou encore Syam Ben Youssef (Kasimpasa).

Chaque joueur assure que la langue n'est pas un obstacle et que l'ambiance est au beau fixe au début de ce stage. "Tout le monde m'a très bien accueilli, il n'y a pas eu de soucis", affirme Ellyes Skhiri, capitaine de Montpellier dont c'est la première sélection. "C'est vrai que je ne parle pas la langue encore, j'espère l'apprendre le plus vite possible, ça facilitera mon intégration"

D'autres joueurs ont décliné la proposition: Wissam Ben Yedder, a préféré rejoindre la sélection française et Rani Khedira, frère cadet de l'international allemand Sami, ne sent pas tunisien mais allemand.

Pour le journaliste tunisien Farouk Abdou, les deux derniers échecs de la Tunisie en Coupe du Monde (2002 et 2006) ont affaibli le socle local de la Tunisie. Les carences dans la formation et les problèmes financiers de certains clubs ont obligé la Tunisie à se tourner vers ses binationaux. "On est encore loin de l'Algérie, dont la majorité des joueurs du Mondial 2014 avaient la nationalité française; ou du Maroc, où 95% des joueurs sont binationaux", affirme-t-il. "On reste sur un recrutement ciblé pour renforcer un groupe local déjà fort".



