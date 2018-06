La Suisse neutralise le Brésil, Neymar joue tout le match

Le Brésil, parmi les favoris de ce Mondial, n’a pu faire mieux qu’un partage face à la Suisse. Philippe Coutinho a ouvert le score à la 20ème minute d’une magnifique frappe, Zuber a égalisé à la 50ème minute de la tête. Malgré une domination des Brésiliens la Suisse s’en est sortie avec une défense bien organisée. La Serbie est seule en tête du groupe, le Brésil, le Costa Rica et la Suisse sont à égalité avec un point.

Le résumé de la rencontre

Petite alerte dans la surface brésilienne à la troisième minute mais Dzemaili ne peut que reprendre du genou la passe de Shaqiri, sa frappe passe au-dessus du but d’Alisson. Mais c'est le Brésil qui se procure la première occasion franche de la partie à la 11ème minute, Neymar fait une bonne passe dans le rectangle mais Paulinho se loupe.

Les Brésiliens poussent de plus en plus et Coutinho concrétise la domination ascendante des Auriverde à la 20ème minute. Il crucifie littéralement Sommer d’une somptueuse frappe dans la lucarne, 1-0. C’est son onzième but en 37 caps et plutôt de bon augure pour le Brésil qui n’a jamais perdu un match dans lequel Coutinho a inscrit un but.

La suite de la première période est moins intense mais néanmoins intéressante : les joueurs des deux pays ne profitent pas vraiment des opportunités qu’ils se créent, le score reste le même.

Rapidement en deuxième période les Suisses reviennent dans le match grâce à une tête de Zuber sur un corner de Shaqiri, ils refroidissent les nombreux supporters Brésiliens présents.

En toute fin de match, Sommer s’est illustré devant Firmino en sortant une très belle parade du bout des gants. Miranda a ensuite tiré tout près du but… Le temps additionnel va être compliqué pour les Suisses qui subissent les attaques de toute part. Et le Brésil n'y arrivera pas cette fois, il devra se contenter d'un partage. La Serbie prend seule la tête du groupe.