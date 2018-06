La Suisse déborde la Serbie avec des buts spectaculaires de Xhaka et Shaqiri

Mitrovic et Rodriguez - © ATTILA KISBENEDEK - AFP

Plus tôt dans la journée, le Brésil avait battu et éliminé le Costa Rica, 2-0, grâce à des buts signés Coutinho et Neymar, dans le même groupe. Le Brésil et la Suisse ont 4 points, la Serbie 3. A l'affiche de la 3e et dernière journée le mercredi 27 juin: Serbie - Brésil et Suisse - Costa Rica.