La Suède, solide en défense, renvoie la Suisse à la maison

La Suède est venue à bout de la Suisse et s'est hissée en 1/4 de finale de la Coupe du Monde (2-0). Dans une rencontre très tactique, la décision est tombée sur un envoi dévié d'Emil Forsberg.



Sans être géniaux, les Suédois se sont appuyés sur leur force défensive (3 clean-sheets en 4 matches) pour faire déjouer des Suisses décevants.



Pour la première fois depuis 1994, les Blagult intègrent le Top 8 d'un Mondial. Ils défieront le gagnant de Colombie - Angleterre le 7 juillet à Samara.

La Suède et la Suisse, privée de Lichsteiner et Schär, ont un bon coup à jouer et peuvent retrouver les quarts. L’enjeu est important, les deux formations sont prudentes et organisées.



Favorite, la Nati assume timidement son statut et confisque le ballon (66% de possession), les Blagult guettent la moindre faute pour se projeter en contre. Akanji efface une mauvaise relance de Sommer. Les Suisses tentent de poser leur jeu avec Shaqiri en dynamiteur. Zuber place une tête à côté (24e). Xhaka prend sa chance à distance (34e). Dzemaili, servi en retrait par Zuber, manque le cadre (39e). Plus attentistes, les Suédois se créent les meilleures occasions. Berg (8e, 10e et 28e), Forsberg (40e) et surtout Ekdal, seul au 2e poteau, (41e) se montrent très maladroits au moment de conclure.



La domination stérile des joueurs de Petkovic s’étire en deuxième période. Mais le scénario n’est pas tout à fait identique. La Suède trouve l’ouverture … avec l’aide d’Akanji. Le défenseur dévie un envoi de Forsberg et prend Sommer à contre-pied (1-0, 66e). L'ailier de Leipzig marque sur sa ... 14e tentative dans ce Mondial. Preuve que l'obstination paie.



La Nati continue à y croire et passe tout près de l’égalisation. Forsberg, déjà buteur, repousse une tête d’Embolo sur la ligne. La Suède a eu chaud (80e). Xhaka and co poussent jusqu'au bout pour arracher la prolongation. Olsen capte une tête de Seferovic. Au bout du temps additionnel, Thelin est accroché par Lang juste avant le rectangle. Le défenseur suisse est exclu. C'est le dernier fait marquant d'un huitième de finale peu emballant.



Pour la 4e fois lors de ses 5 dernières Coupes du Monde, la Suisse s'arrête en 1/8e.