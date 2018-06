La Suède réussit son entame de Mondial en disposant de la Corée du Sud

Dans un match engagé, la Suède s’est imposée ce lundi après-midi contre la Corée du Sud (1-0) lors de la première journée du groupe F de la Coupe du Monde. Les Suédois rejoignent le Mexique, surprenant vainqueur de l’Allemagne dimanche, en tête du classement de leur poule.

Le résumé de la rencontre

Après dix premières minutes compliquées, la Suède entre dans son match et commence à mettre la pression sur la défense coréenne. Jyeonwoo Jo réalise d’ailleurs une superbe parade devant Marcus Berg (20’).

Les possibilités s’accumulent mais la Corée ne rompt pas. Les Guerriers Taeguk sont solides et ont du répondant dans les duels.

Les Suédois accélèrent à l’approche de la pause mais ne trouvent pas la faille.

La physionomie du match ne change pas en seconde période. Les Scandinaves dominent tandis que les Coréens tentent de partir rapidement en contre-attaque.

Sur un bon coup franc de Sebastian Larsson, Ola Toivonen coupe bien la trajectoire et place sa tête. Jo effectue un nouvel arrêt réflexe sur sa ligne (56’).

Les hommes de Janne Andersson continuent de pousser et vont être récompensés. A l’heure de jeu, Victor Claesson est fauché dans la surface coréenne par Minwoo Kim (62’). L’arbitre de la rencontre ne réagit pas immédiatement mais est rappelé à l’ordre par le VAR. Le penalty est indiscutable. Le capitaine Andres Granqvist prend ses responsabilités et met les ‘Jaune et Bleu’ aux commandes (65’).

Les Suédois gèrent leur avance et laissent le ballon à leur adversaire. Les Coréens semblent s’essouffler et ne parviennent pas à refaire leur retard. Heechan Hwang a bien une dernière possibilité mais sa tête manque le cadre (90’+1).

Avec trois points, la Suède rejoint donc le Mexique en tête du classement du groupe F.