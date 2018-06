La Suède écrase le Mexique et arrache la 1ère place, les deux équipes qualifiées

La Suède devait l'emporter pour se qualifier. Et les Jaune et Bleu n'ont pas fait dans le détail ce mercredi, dans le cadre de la dernière journée du Groupe F. Les Suédois ont vaincu le Mexique 0-3, s'assurant la qualification et la première place du groupe.

Tout s'est décanté en deuxième période. A la 50ème, Ludwig Augustinsson, esseulé au deuxième poteau, récupère un ballon venu de la droite et trompe Guillermo Ochoa (0-1). Douze minute plus tard, Hector Moreno fait une faute dans le rectangle sur Marcus Berg. Andreas Granqvist ne se fait pas prier et transforme superbement le penalty, en le placant dans la lucarne gauche. Le quart d'heure suédois se ponctue à la 74ème par un but contre son camp du Mexicain Edson Alavarez.

Grâce à cette victoire, la Suède prend la première place du groupe F au Mexique grâce à une meilleure différence de buts.