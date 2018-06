La sélection des Diables rouges "recalés" pour la Coupe du Monde

Ce lundi 4 juin, Roberto Martinez a donc dévoilé sa liste des 23 Diables rouges (+ Laurent Ciman en joker médical) pour le Mondial en Russie.

Le coach espagnol a évidemment fait bien des déçus. C’est toujours le cas en pareille situation, lorsqu’il y a une telle abondance de joueurs de qualité.

On s’est ainsi amusé à créer un onze belge constitué de joueurs "recalés". On a choisi de les faire évoluer dans un système avec trois défenseurs, celui prôné par Roberto Martinez. Dans notre onze, pas moins de 4 joueurs (Lomaberts, Defour, Origi et Mirallas) étaient présents au Mondial au Brésil en 2014.

Gardien : Matz Sels

Défenseurs : Christian Kabasele – Bjorn Engels – Nicolas Lombaerts

Médians et flancs : Timothy Castagne – Steven Defour (ou Dennis Praet) – Radja Nainggolan – Jordan Lukaku

Attaquants : Divock Origi – Christian Benteke – Kevin Mirallas

Sur le banc, on pourrait y retrouver des éléments tels que Laurent Depoitre, Anthony Limbombe, Jason Denayer ou encore Thomas Foket et Edmilson Junior.