La Seleçao assure sa première place en matant la Serbie et affrontera le Mexique

Le Brésil ne s'est pas laissé surprendre par la Serbie et s'est imposé 0-2 sans grosse frayeur mercredi à Nizhny Novogrod. Paulinho (38e) et Thiago Silva (68e) ont assuré la victoire de la Seleçao qui termine première du groupe E avec 7 points et affrontera donc le Mexique en huitièmes de finale lundi à 16h à Samara. La Suisse termine 2e avec 5 points et passe également en huitièmes alors que la Serbie, 3e avec 3 points, et le Costa Rica, dernier avec 2 points, sont éliminés.

Cette rencontre n'a tout de même pas été une partie de plaisir pour l'équipe de Tite qui a fait le dos rond dans les vingt premières minutes de la rencontre. Les Brésiliens sont ensuite sortis de leur coquille et ont pris progressivement le contrôle de la partie. La première occasion franche est tombée après 25 minutes des pieds de Neymar. La deuxième occasion brésilienne était la bonne. Maître à jouer de son équipe, Coutinho lançait alors Paulinho dans la profondeur. Le milieu de terrain du Barça anticipait la sortie de Stojkovic du bout du pied et donnait l'avantage aux siens avant la pause (36e).

La Serbie a attendu le second quart d'heure de la deuxième période pour réagir concrètement. Ça a chauffé fortement dans le rectangle brésilien mais les tentatives de Mitrovic (61e et 65e) n'ont pas produit l'effet espéré.

Dans la foulée, Thiago Silva est venu donner le coup de massue aux Serbes d'une tête impériale sur corner (68e). Résignés, les Serbes tenteront timidement de sauver l'honneur mais on sera bien plus proche du 0-3 que du 1-2 avec des tentatives manquées par Neymar (82e et 86e), constamment dangereux ce soir.

Seul couac de la soirée brésilienne, la sortie sur blessure musculaire de Marcelo après 10 minutes.