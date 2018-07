La Russie quitte son Mondial la tête haute, la Croatie émerge après les tirs au but

La Croatie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Russie, le pays hôte de la compétition, au terme de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 après t.a.b.) ce samedi au Ficht Stadium de Sotchi.

En demi-finale, Ivan Rakitic, Luka Modric et consorts rencontreront mercredi à Moscou l'Angleterre, tombeuse de la Suède (2-0) plus tôt dans la journée.

Après l'ouverture du score signée Denis Cheryshev (31' 1-0), les locaux ont cru à la qualification, mais l'égalisation est rapidement venue de la tête d'Andrej Kramaric (39' 1-1).

Au cours de la prolongation, c'est Domagoj Vida qui, d'un nouveau coup de tête, a pensé offrir la victoire et la qualification à la Croatie (101' 1-2). Mais un quart d'heure plus tard, Mario Fernandes a égalisé et envoyé les deux équipes vers une deuxième séance de tirs au but consécutive...

Et comme face au Danemark, c'est Ivan Rakitic qui a inscrit le tir au but décisif et envoyé la Croatie en demi-finale pour la deuxième fois de son histoire après celle de 1998.

Les deux demi-finales de cette Coupe du Monde 2018 sont donc connues : la France rencontrera la Belgique à Saint-Pétersbourg à Moscou mardi, alors que le lendemain, l'Angleterre défiera la Croatie à Moscou.