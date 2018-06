La Russie ouvre son Mondial par un 5-0 infligé à l'Arabie Saoudite !

La Russie a débuté sa Coupe du Monde de la meilleure des manières en prenant facilement la mesure de l'Arabie Saoudite (5-0) ce jeudi au Stade Loujniki de Moscou lors du match d'ouverture du Mondial 2018.

Les hommes de Stanislav Cherchesov ont par la même occasion pris la tête du Groupe A en attendant la rencontre entre l'Egypte et l'Uruguay, dont le coup d'envoi sera donné vendredi à 14H.

La Russie a été la première des deux équipes à mettre le nez à la fenêtre, et les hôtes de la Coupe du Monde ont ouvert le score peu avant le quart d'heure via Yury Gazinsky, qui a inscrit là son tout premier but en équipe nationale (12' 1-0).

Tout a bien débuté pour les Russes, mais la sortie sur blessure d'Alan Dzagoev une dizaine de minutes plus tard a jeté un froid sur un stade bien garni (24'). Denis Cheryshev l'a remplacé.

Mais ce coup du sort s'est transformé en... coup de chance juste avant la pause : Denis Cheryshev s'est amusé dans le rectangle saoudien et a doublé la mise d'une frappe puissante et à bout portant (43' 2-0). Lui aussi a marqué là son tout premier but sous les couleurs russes !

L'Arabie Saoudite a été incapable de réagir et d'apporter le danger devant les cages d'Igor Akinfeev. Les troupes de Juan Antonio Pizzi ont même encaissé un troisième but des œuvres d'Artem Dzyuba, qui était monté au jeu... 89 secondes plus tôt (71' 3-0).

Dans le temps additionnel de la rencontre, Denis Cheryshev, réserviste au coup d'envoi, s'est invité en tête du classement des buteurs de la plus belle des manières (91' 4-0).

Pire encore pour les Saoudiens, Aleksandr Golovin, auteur d'un match plein, a apporté sa pierre à l'édifice sur coup franc et fixé le score à 5-0 (94') !

Grâce à cette large victoire, au cours de laquelle elle a réussi à allier efficacité et solidité défensive, la Russie s'est rassurée et a fait un premier pas vers les huitièmes de finale.