La Russie aux portes des 1/8es après avoir balayé l'Égypte de Salah

Victorieuse 5-0 face à l’Arabie Saoudite, la Russie s’est offerte une nouveau festival en s’imposant de manière autoritaire 3-1 face à l’Egypte à Saint-Petersbourg.

Un succès qui permet au pays hôte de compter 6 points dans ce groupe A et de prendre une grosse option sur la qualification aux huitièmes de finale. Il faudrait en effet un gros concours de circonstances, à savoir une victoire improbable de l’Arabie Saoudite contre l’Uruguay mercredi et un goal average défavorable, pour ne pas voir les Russes au tour suivant.

Même constat pour les Egyptiens qui ont plus d’un pied en dehors de ce Mondial au grand dam de Mohamed Salah qui effectuait son retour ce mardi.

Devant leur public, les Russes ont dominé la première période mais ne sont jamais parvenus à inquiéter sérieusement El-Shenawy. L’équipe de Stanislav Cherchesov a haussé son niveau de jeu en deuxième période et a pu compter sur un coup de pouce d'Ahmed Fathi, buteur contre son camp, pour lancer son forcing (47e).

La réaction brouillonne des Égyptiens, incapables d’alerter leur star Salah, n’a pas entamé les certitudes russes.

Auteur d’un doublé lors du match d’ouverture, Denis Cheryshev a profité d’un superbe travail de Fernandez pour planter son troisième but dans ce Mondial et faire 2-0 (59e). Dans la foulée, le colosse Artem Dzyuba a allié prestance physique et habilité technique pour placer le ballon au fond et mettre les siens à l’abri (62e).

Salah réduira bien l’écart sur penalty à la 73e mais cela ne suffira pas aux Pharaons, trop faibles pour rivaliser face à la détermination russe.