La RD du Congo privée de barrages pour la Coupe du monde à cause d’un 4e changement non autorisé ?

L’opportunité de voir la République démocratique du Congo disputer la Coupe du monde 2022 s’est peut-être déjà évanouie. La RDC avait en effet validé son ticket pour les barrages du Mondial dimanche grâce à son succès 2-0 face au Bénin, synonyme de première place du groupe J. Mais les Béninois pourraient cependant déposer réclamation à cause des 4 changements effectués par la RDC durant la rencontre.

Les buts de Dieumerci Mbokani sur penalty (10e) et de Malango Ngita (74e) risquent en effet de s’avérer inutiles à cause d’une erreur du coach argentin Hector Cuper et de son staff.

On en a désormais l’habitude, la FIFA autorise 5 changements lors des matches officiels. Ceux-ci doivent toutefois s’effectuer à trois moments distincts. Détail capital qui semble avoir été négligé par l’ancien entraîneur de l’Inter Milan. Celui-ci a ainsi fait entrer 4 joueurs à 4 moments différents du match (63e Edo Kayembe, 77e Cédric Bakambu, 84e Jackson Muleka, 90e Joel Nakamba).

Une erreur qui va sans doute coûter l’accès aux barrages à la République démocratique du Congo qui aurait dû affronter et battre un autre vainqueur de groupe pour valider son ticket pour le Qatar.

Une opportunité que les Congolais - représentés par d’autres connaissances belges comme Mbokani, Bastien Luyindama, Bolasie et Mbemba – n’auront sans doute pas.

Deuxième du groupe J avec un point de retard sur le Congo, le Bénin devrait donc déposer un recours dans les prochaines heures, terminer 1er du groupe et filer en barrages.