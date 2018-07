La presse française jubile : "Fantastiques de maîtrise et de stratégie, les Bleus ont étouffé la Belgique"

Le quotidien sportif français L'Équipe a souligné la rigueur tactique et l'organisation dont a fait preuve la France pour venir à bout de la Belgique, mardi soir à Saint-Pétersbourg en demi-finale de la Coupe du monde 2018 de football (1-0). Le quotidien sportif a qualifié les Français de "patients, méthodiques et supérieurs".

Le Figaro, autre quotidien français, a lui souligné la qualité de la prestation d'Eden Hazard. "Éblouissant contre le Brésil en quarts, l'attaquant de Chelsea a souvent mis l'arrière-garde bleue au supplice sur son côté gauche", pouvait-on lire dans les colonnes du Figaro. "Bousculés et sous pression, les Bleus piquaient quand même en contre-attaque, leur arme préférée. Face au pilonnage adverse, l'équipe de France a su entrer en résistance, notamment grâce à son duo Varane-Umtiti."

De son côté, le quotidien français Libération est revenu sur l'aspect tactique de la rencontre, "une partie d'échecs basée un principe simple pour l'équipe de France: se gagner de l'espace offensif et de la verticalité en laissant le ballon à l'adversaire".



"La meilleure défense du monde" a battu "le jeu le plus attrayant", "la plus belle équipe du tournoi"



En Espagne, Marca n'a pas hésité à qualifier la défense bleue comme la "meilleure du monde". "Un coup de tête d'un défenseur. Une fois de plus, la France a pu compter sur son arrière-garde pour atteindre la finale". Autre quotidien sportif espagnol, As a également rendu hommage à Samuel Umtiti, défenseur du FC Barcelone et unique buteur mardi soir. "Umtiti a ouvert les portes de la finale. D'un coup de tête, il a décidé de l'issue d'un match disputé. La Belgique s'est battue jusqu'au bout. Énorme rencontre sans récompense pour Hazard, grand moment pour Griezmann et Mbappé."