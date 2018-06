La minute marocaine: ambiance familiale avant d'affronter le Portugal

A moins de 24 heures de son duel déjà décisif face au Portugal, le Maroc s'est préparé dans une ambiance familiale dans son camp de base de Voronesz.

Les familles et les amis des joueurs étaient conviés à assister au dernier entraînement des Lions de l'Atlas avant le départ pour Moscou. Un soutien bien nécessaire pour les Marocains toujours un peu groggy après défaite face à l'Iran.

Faycal Fajr :"On veut juste bien représenter notre pays. L’atmosphère dans le groupe est géniale, même après la défaite. On est toujours déçu, le soir ça nous arrive encore de repenser au match face à l’Iran… Mais on se doit de l’oublier le plus vite possible. Mais le sentiment dans le groupe est magnifique et je peux vous dire qu’on est une très grande famille. "

Une grande famille qui affrontera le Portugal sans Nordine Amrabat. Victime d'une commotion lors du duel face à l'Iran, le joueur de Léganès a fait son retour à l'entraînement mais ne sera normalement pas apte à jouer demain face aux Portugais.

Un match couperet pour le Maroc: Une défaite et l'aventure en Coupe du Monde serait déjà très certainement terminée pour les Lions de l'Atlas.