La France victime de la loi des séries belge dans ce Mondial ?

Si vous êtes superstitieux, vous serez sans doute interloqués par cette série étonnante réalisée actuellement par les Diables rouges dans ce Mondial en Russie.

Depuis le début du tournoi, les Belges accumulent les succès face à des pays contre lesquels ils ne s’étaient alors jamais imposés en phase finale de Coupe du Monde.

Cela donne donc en détails :

- Une entrée réussie avec une victoire 3-0 contre le Panama que les Diables affrontaient, il est vrai, pour la première fois de leur histoire.

- Ensuite, c’est la Tunisie qui a subi la loi de Diables efficaces (5-2). Avant cela, les deux pays s’étaient rencontrés au Mondial en 2002 (score final : 1-1).

- Le troisième match a été remporté par la Belgique contre l’Angleterre 1-0, grâce à un splendide but d’Adnan Januzaj. C’était la troisième fois que ces deux nations s’affrontaient en phase finale. La première fois, en 1954, Belges et Anglais s’étaient quittés sur un impressionnant partage 4-4. Et vous n’avez sans doute pas oublié ce but de David Platt et cette défaite des Diables 0-1 dans les dernières secondes de la prolongation en huitièmes de finale du Mondial 1990.

- En huitièmes de finale de ce Mondial russe, c’est le Japon qui est tombé. En 2002, au Mondial organisé par le Japon et la Corée du Sud, les Diables avaient été accrochés par les Samouraï Bleus (2-2) en phase de poules.

- En quarts, le Brésil a été surpris par la Belgique (2-1). Une belle revanche pour notre équipe nationale qui avait été battue par la Seleçao en 2002 (0-2) alors que Marc Wilmots s’était vu refusé un but pour une raison qui reste encore aujourd’hui impossible à comprendre !

Voilà donc à présent la France sur notre chemin vers la finale. Ce sera la 3ème fois que Français et Belges se rencontreront en Coupe du Monde. Et à ce jour, les Diables se sont à chaque fois inclinés (1-3 en 1938 et 2-4 après prolongation dans la finale de consolation en 1986).

Les Bleus vont-ils donc être, à leur tour, victimes de cette loi des séries belge ?

Si c’est le cas, il faudra alors croiser les doigts pour affronter la Croatie en finale. Nous n’avons jamais joué contre ce pays en phase finale de Coupe du Monde.

Tous les rêves et espoirs sont évidemment permis !