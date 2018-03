La France et Pogba retrouvent le sourire face à la Russie

A deux mois et demi du début de la Coupe du Monde, la France s’est imposée en match amical ce mardi soir face à la Russie (0-2) sur la pelouse du Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. Paul Pogba, qui traverse une période très délicate avec Manchester United, a fait le plein de confiance en signant un but et une passe décisive.

Après 40 minutes assez ternes, Kylian Mbappé, bien servi par Pogba, a ouvert le score sur la première occasion nette des visiteurs (40’). Au retour de la pause, les Français ont rapidement fait le break grâce au milieu de terrain des Red Devils qui s'est brillamment illustré sur coup franc direct (49’).

Aux commandes de la rencontre, les Tricolores se sont cependant une nouvelle fois fait peur dans la dernière demi-heure. La pressing russe s'intensifie et paie à la 68ème minute. Smolnikov, bien esseulé sur le flanc droit, centre idéalement au second poteau pour Smolov qui peut tranquillement réduire l'écart.

En fin de partie, Mbappé s'est distingué en réalisant le doublé (83') pour mettre définitivement ses couleurs à l'abri.

Quatre jours après avoir concédé une défaite décevante contre la Colombie (2-3) à domicile, les Bleus de Didier Deschamps se rassurent donc quelque peu.

Avant le Mondial, les Français affronteront en préparation l’Irlande (28/05), l’Italie (1/06) et les Etats-Unis (9/06). Les Russes, eux, joueront contre l’Autriche (30/05) et la Turquie (5/06).