La France et le Danemark se quittent sur un pénible 0-0, le premier du Mondial

La France et le Danemark n’ont pas réussi (ou pas voulu) se départager à Moscou (0-0). Les spectateurs se sont ennuyés dans ce match terne et sans but, le premier de cette Coupe du Monde 2018. Les deux équipes se sont contentés d’un partage qui visiblement faisait l’affaire des deux équipes. Les Bleus terminent premiers du Groupe C devant les Danois. Et il n’y a rien d’autre à retenir de ces 90 minutes.



Une fois l’entame danoise digérée, la France met le pied sur le ballon (62% de possession). Deschamps remanie ses Bleus mais il maintient le duo Griezmann-Giroud. Le manque d’automatismes est criant et les occasions quasi absentes (deux tirs cadrés en 45 minutes !).



La France multiplie les passes (669 et 575 réussies), Griezmann décroche (trop) pour tenter de trouver les décalages et les solutions. Sans réussite. Les attaquants tricolores viennent systématiquement s’empaler dans une défense danoise très regroupée. Et comme ce point fait finalement l’affaire des deux équipes, pas question de prendre des risques inutiles.



Les "frissons" sont un peu plus nombreux en deuxième période. Même si aucune des deux équipes ne parvient à emballer la rencontre. Griezmann déclenche une frappe à distance (51e). Mandanda relâche un coup franc flottant d’Eriksen (55e). Le joueur de l’Atletico cède sa place pour la 3e fois en trois matches. A peine monté, Fekir, son remplaçant, secoue le filet latéral de Schmeichel (70e) avant de voir son envoi enroulé repoussé par le fils de Peter (82e).



Pour les amateurs de stats, on notera que Didier Deschamps (49 victoires, 14 nuls et 15 défaites) a égalé Raymond Domenech (41 victoires, 24 nuls et 14 défaites) avec 79 matches à la tête des Bleus.



Les Français voulaient assurer leur première place. Ils ont rempli leur contrat. Sans plus. En 2014 (contre l'Equateur) et en 2016 (contre la Suisse), les Bleus de Deschamps avaient déjà bouclé leur premier tour sur un 0-0. Cela devient une habitude.