La France dispose facilement d'un Uruguay inoffensif et file en demi-finale

La France s’est qualifiée pour la sixième fois de son histoire pour les demi-finales du Mondial. Sans forcer leur talent, les Bleus ont pris le dessus sur l’Uruguay 0-2 grâce aux buts de Raphaël Varane (40e) et d’ Antoine Griezmann (61e). Sans sa star Edinson Cavani, la ‘Celeste’ n’a pas fait le poids et quitte donc le tournoi.

Le résumé de la rencontre

Comme on pouvait s’y attendre les trente premières minutes sont assez décevantes avec peu d’occasions de but et de prises de risque. L’Uruguay est plus entreprenant mais peine à trouver son terminal offensif, Christian Stuani, titularisé en l’absence de Cavani, blessé. La France répond de manière ordonnée mais ne parvient pas à alerter ses flèches.

Il faut donc attendre la 36e minute pour voir le premier danger sur une frappe de Vecino. La France ne reste pas les bras croisés et fait mouche dans la foulée. Sur un coup franc de Griezmann suite à une faute de Bentancur, Raphaël Varane vient couper la trajectoire de la tête et dévie juste ce qu’il faut pour placer dans le petit filet de Muslera (40e)

Trois minutes plus tard, c’est au tour de Caceres de tenter le même exploit. Le geste est identique mais Lloris s’étend de tout son long et sort un arrêt cinq étoiles pour permettre aux Bleus de regagner les vestiaires avec une avance d’un but. Un arrêt qui se révèlera décisif.

En deuxième période, l’équipe d’Oscar Tabarez n’est pas plus dangereuse malgré un centre de gravité plus haut. Peu après l’heure de jeu, Pogba profite des espaces laissés par les médians uruguayens pour lancer un contre français. Griezmann tente sa chance à distance avec un envoi central mais flottant. Muslera est surpris et dévie le ballon dans son propre but (61e). Avec un effort minimal, les troupes de Didier Deschamps se mettent à l’abri.

L’Uruguay n’a plus le choix il doit tout mettre devant. La réaction uruguayenne est émotionnelle et nerveuse mais loin d’être efficace. La ‘Garra Charrua’, la fameuse combattivité uruguayenne, ne suffira pas à compenser les manquements de la ‘Celeste’, trop pénalisée par l’absence de Cavani.

La France confirme son bon feeling avec les équipes sud-américaines après avoir éliminé l'Argentine. Les Bleus n'ont plus perdu en Coupe du monde face à une équipe sud-américaine depuis 1978, soit 10 matches sans défaite.