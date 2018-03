La FIFA dévoile les noms des arbitres sélectionnés pour le Mondial

La FIFA a sélectionné les 36 arbitres et 63 assistants qui officieront lors de la Coupe du Monde en Russie. Sans surprise, aucun Belge ne figure dans cette liste. Au total, 46 nations enverront des hommes en noir.



Toutes les confédérations seront représentées. Il y aura par exemple 10 trios européens. On y retrouve les visages connus de Felix Brych (All), Cüneyt Cakir (Tur), Bjorn Kuipers (P-B), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (Slo) ou Clément Turpin (Fra). L'AFC (Asie), le CAF (Afrique), le Conmebol (Amérique du Sud) et la Concacaf (Amérique centrale et du nord) compteront 6 arbitres de champs. Enfin, il y aura deux représentants de l'Océanie.



Pour la première fois, le VAR (video assistant referee) sera d'application en Coupe du Monde.