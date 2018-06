La fan zone de Moscou menacée par les conditions climatiques

La fan zone de Moscou pourrait être temporairement fermée au vu des prévisions météorologiques. Les autorités moscovites l'ont annoncé samedi, jour du début des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2018 en Russie.

Des vents violents et des orages sont annoncés à partir de samedi après-midi dans la capitale russe. Pour des raisons de sécurité, la fan zone de Moscou, située à Vorobyovy Gory (Sparrow Hills), pourrait donc être fermée.

Samedi, la France et l'Argentine s'affronteront à Kazan (16h) pour le premier huitième de finale de la compétition. En soirée (20h), Portugais et Uruguayens se disputeront le deuxième ticket pour les quarts. Dimanche, la Russie défiera l'Espagne au stade Loujniki de Moscou (16h) avant l'opposition entre la Croatie et le Danemark à Nijni Novgorod (20h).