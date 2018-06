La Croatie se qualifie pour les huitièmes, l'Argentine dos au mur

La Croatie s’est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du monde en battant 0-3 l’Argentine. Le premier but est venu des pieds de Rebic à la suite d’une grosse erreur de Caballero, le gardien argentin. Les Croates ont alourdi le score par Luka Modric d’une jolie frappe enroulée, Rakitic a scellé le score en toute fin de rencontre. L’Argentine n’a plus son sort entre les mains, surtout si l’Islande remporte son match face au Nigéria demain.

Le résumé de la rencontre

Sampaoli revient en 3-4-3 pour affronter les Croates. Mercado remplace Rojo, Perez remplace Biglia et Acuña remplace Di Maria.

Les deux équipes font une entame de match engagée. Peu après la dixième minute de match les Argentins se procurent l'occasion la plus franche de la partie, qui s’emballe peu à peu. La Croatie prend ensuite l’ascendant mais ne profite pas de son temps fort.

A la demi-heure de jeu, Perez loupe l’ouverture du score… Les Croates offrent littéralement la balle de but à l’Argentine mais Perez envoie sa frappe à côté. C’est toujours 0-0. Au tour des Croates de gaspiller, Mandzukic plonge pour réaliser une tête mais il ne croise pas assez. Juste avant la mi-temps ils manquent à nouveau l’ouverture du score. Ils pourraient le regretter en seconde période.

Le premier tir cadré des Argentins survient à la 52ème minute mais dans la foulée c’est bien la Croatie qui ouvre le score. Caballero renvoie la balle vers Rebic qui reprend superbement et fait trembler les filets, 0-1. L’ouverture du score est loin d’être imméritée pour les Croates.

L’Argentine pousse pour égaliser mais ne semble pas encore trouver la faille tandis que les Croates commettent pas mal de fautes ils doivent faire attention s’ils veulent terminer le match à 11.

Et finalement ce sont les Croates qui trouvent une nouvelle fois le chemin des filets par Luka Modric, 0-2. Sa frappe enroulée trompe Caballero qui ne pouvait pas faire grand-chose.

En fin de match, Rakitic envoie un coup-franc sur la transversale passant tout près du 0-3. Le Barcelonais finit par inscrire ce troisième but en toute fin de match à la suite d'une belle action collective avec beaucoup trop de passivité défensive. C'est le score final. L'Argentine n'a qu'un point après deux matches et n'a plus son sort entre les mains.