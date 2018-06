La Croatie réalise le sans-faute, l'Islande repart avec les honneurs

Pas de miracle pour l’Islande qui s’est inclinée en fin de match face à la Croatie, 1-2. Alors que ce sont les Islandais qui avaient de nombreuses occasions Badelj déboulait dans la surface pour donner l’avantage aux Croates à la 53ème minute. Sigurdsson égalisait sur penalty à la 76ème mais Perisic réduisait les espoirs islandais à néant à la 90ème minute.

L’Islande a de nouveau montré de très belles choses mais les Croates étaient tout simplement plus forts, ils clôturent cette phase de groupe par un 9/9 voilà qui pourrait faire peur au Danemark, leur futur adversaire en huitièmes. L’Argentine termine à la deuxième place et affrontera la France, le Nigéria se contente de la troisième place et l’Islande est dernière.

Le résumé de la rencontre

Très nombreux changements du côté croate pour cette partie, c’est presque une équipe B qui est alignée par Dalic. Mais le maître à jouer croate, Luka Modric est néanmoins présent au coup d’envoi.

Le début de match est largement dominé par la Croatie mais on se rend compte rapidement que les Islandais y croient et vont se montrer dangereux en contres.

A l’approche des vingt minutes de jeu un cafouillage dans la surface aurait pu offrir l’ouverture du score à la Croatie mais les Islandais parviennent à se dégager in extremis.

Peu avant la demi-heure de jeu les Islandais sont dans un temps fort, restant dans la surface adverse pendant plusieurs minutes d’affilée, grâce à des phases arrêtées notamment pour le plus grand bonheur des remarquables supporters islandais.

A la 40ème minute la plus belle occasion de cette rencontre jusque-là vient des pieds d’un Islandais. Mais la frappe de Finnbogasson échoue à côté du but de Kalinic.

Juste avant la pause ça chauffe dans la surface croate mais Kalinic sauve les meubles sur un double arrêt. Gunnarsson force une fois encore Kalinic à la parade quelques secondes avant la mi-temps. Les Croates ont beaucoup souffert en cette fin de mi-temps.

À la 53ème minute les défenseurs islandais commettent beaucoup trop d’imprécisions et Badelj déboule dans la surface pour ouvrir le score, 0-1. On a vraiment l’impression que l’Islande est passé à côté de sa chance en fin de première période avec ses très nombreuses occasions.

Il manque une pointure à Bjarnasson pour reprendre le très bon centre de Finnbogasson et égaliser à 20 minutes de la fin du match.

Ce que se charge de faire Sigurdsson sur pénalty quelques instants plus tard à la suite d’une faute de main croate dans la surface.

Mais la Croatie est définitivement impressionnante dans ce Mondial... Perisic inscrit le deuxième à la 90ème minute. La Croatie s'impose et réalise le sans-faute. L'Islande rentre à la maison avec les honneurs.