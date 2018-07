La Croatie bat le Danemark aux tirs au but et affrontera la Russie en quarts

Après l’élimination de l’Espagne, c’est le Danemark qui quitte le tournoi. Après deux buts en moins de 4 minutes ( Jorgensen et Mandzukic ), le match entre la Croatie et le Danemark, disputé à Nijni Novgorod, a perdu en intensité. La qualification s’est finalement jouée aux tirs au but et à cette loterie, c’est l’équipe de Croatie qui s’est avérée la moins maladroite.

Le résumé :

Luka Modric - © JEWEL SAMAD - AFP

Pas de round d’observation dans ce duel européen de ce Mondial. 57 secondes suffisent aux Danois et à Mathias Jorgensen pour prendre l’avance (1-0). Un but étonnant sur une longue remise en jeu de Knudsen sur laquelle la défense croate manque d’autorité, Jorgensen exploite cette nonchalance avec un tir bien mal négocié par le portier de la Croatie, Danijel Subasic.

Mais les Danois ne jubilent que trois minutes. Le temps nécessaire aux Vatreni (" Les Flamboyants ") pour rétablir l’égalité. Et ce, de manière plutôt ironique. Sur un dégagement de la défense danoise, le malheureux Andreas Christensen reçoit le cuir dans le visage et offre un assist à Mario Mandzukic qui n’est pas du genre à laisser filer de telles opportunités (1-1).

Quatre minutes complètement folles et puis cela se calme sérieusement. Trois occasions sont juste encore à souligner en première période : une pour le Danemark via Martin Braithwaite et deux en faveur de la Croatie avec Ivan Rakitic (32’) et Dejan Lovren (40’).

La deuxième période est pauvre en occasions et en émotions. Direction donc la prolongation où le moment fort a lieu à la 113ème minute. Magnifiquement servi par Luka Modric, Ante Rebic part droit au but, dribble Kasper Schmeichel et est finalement crocheté par Mathias Jorgensen qui ne reçoit qu’un bristol jaune. Le pénalty accordé assez logiquement aux Croates est botté par Modric qui voit son essai capté par le fils de Peter Schmeichel qui a choisi le bon côté. Modric, le "meilleur joueur de l'histoire du football croate" craque au plus mauvais moment.

1-1, score final. Les deux équipes sont donc départagées lors d’une séance de tirs au but tendue.

La star danoise Christian Eriksen manque le premier essai. Le Croate Milan Badelj fait de même. Simon Kjaer permet au Danemark de prendre les commandes. Andrej Kramaric égalise. Michael Krohn-Dehli redonne l’avance aux Vikings avant que Luka Modric ne rétablisse à nouveau l’égalité. Le 4ème tireur danois Lasse Schone voit son envoi repoussé par Subasic. Josip Pivaric ne profite pas de l’occasion de mettre les Croates devant. Et le festival des ratés se poursuit avec Nicolai Jorgensen. Le 5ème essai, signé Ivan Rakitic, est le bon pour les Croates qui se qualifient de justesse pour les huitièmes où ils auront la Russie sur le chemin !