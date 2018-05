La Coupe du Monde, ce sera "L'épopée russe" sur la RTBF

L’Epopée Russe de nos Diables Rouges commencera le 18 juin face au Panama à Sochi et s’achèvera, on l’espère par une grande fête en apothéose sur la Place (Diables) Rouges de Moscou ou celle de Bruxelles. Du 14 juin au 15 juillet la RTBF mobilisera, à Bruxelles et en Russie, l’ensemble de ses équipes sous la bannière de "L’épopée Russe". Ensemble, ils relèveront le défi de : • 64 matches en direct !

• de la radio, de la télévision, du web, des réseaux sociaux,

• du commentaire, de l’analyse, de la passion, de la raison,

• au cœur du stade, au plus près des Diables, avec distance, non sans humour, à chaud ou à froid, la parole de l’expert, la place du magazine.

Le Mondial en TV … Du 14 juin au 15 juillet sur La Une et La Deux. Durant un mois, l’équipe de la rédaction des sports de la RTBF sera présente en direct pour vous faire vivre les 64 matches de cette Coupe du Monde 2018. Rodrigo Beenkens, Pierre Deprez, Hervé Gilbert, Thierry Luthers et Frank Peterkenne seront aux commentaires des différentes rencontres depuis la Russie. Quant à Grégory Bayet et Quentin Volvert, ils commenteront quelques rencontres, en cabine, depuis Bruxelles. Avant de prendre la direction de la Russie, les Diables Rouges seront également au rendez-vous sur La Une les 2, 6 et 11 juin à l’occasion des trois derniers matches amicaux en préparation à la Coupe du Monde face au Portugal, à l’Egypte et le Costa Rica.

Place Diables rouges Benjamin Deceuninck, Swann Borselino, Jérôme de Warzée et Kiki - © RTBF.be Cette année encore, Benjamin Deceuninck et toute son équipe vous donnent rendez-vous en studio. Après VivaBrasil et Bleu Blanc Diables, bienvenue cette année dans Place Diables Rouges ! Chaque jour, l’équipe prendra l’antenne après le premier match de l’après-midi et terminera aux alentours de 23h avec un débrief de la journée. Le but est d’offrir de l’expertise dans une atmosphère détendue, parler de ballon sans tomber dans la leçon de foot permanente. Place Diables Rouges, le Mag : Benjamin Deceuninck et ses chroniqueurs proposeront chaque jour entre 19 et 20h, le Magazine quotidien de la Coupe du Monde. Benjamin sera accompagné de Swann Borsellino, une ancienne plume de SoFoot, et de nos journalistes et consultants habituels parmi lesquels Frédéric Waseige, Stephan Streker, Thomas Chatelle, Alex Teklak et Khalilou Fadiga. Mais aussi Christine Schréder qui viendra dresser quelques portraits de stars en avant-match. Sur le ton de l’humour décalé, Pierre Scheurette proposera quelques capsules, tandis que le duo Jérôme de Warzée/Kiki l’Innocent enflammera le plateau les jours de match des Diables. Quant à l’équipe de base, elle sera constituée de Mathieu Istace, Quentin Volvert, Patrick Stein, Jonathan Anciaux et Thomas Van Der Linden.



Tout au long du tournoi, l’émission proposera différentes séquences : interviews décalées avec nos Diables Rouges, rencontres avec d’anciens Diables qui partageront leurs souvenirs de buteurs, échanges avec des joueurs de notre championnat représentant les pays qualifiés, … Le Mag, ce sera aussi des rencontres quotidiennes avec nos envoyés spéciaux en Russie : Vincent Langendries nous donnera des nouvelles des Diables Rouges depuis leur camp de base à Moscou, quant à Lancelot Meulewaeter, il nous fera découvrir la Russie sous un angle totalement inédit. Pour sa part, notre "Globe supporter" Manu Debiève se rendra en Tunisie et en Angleterre pour y vivre les rencontres de la Belgique en compagnie, entre autres, de fans tunisiens et anglais. Une belle occasion de voyager dans les pays de nos adversaires. Et puis, évidemment, d’autres surprises, situées entre les deux derniers matches du jour, seront également au programme de ce Mag. Le Grand Bistro : Débriefing L’équipe terminera enfin tous les jours par "Le Grand Bistro", émission d’une heure pour revivre ensemble, en images et en débats, la journée écoulée.

Au plus près des Diables : Vincent Langendries Comme à Rio en 2014 et à Bordeaux en 2016, Vincent Langendries sera à Moscou pour suivre les Diables Rouges au quotidien. Avec Manu Jous et Eby Brouzakis, ils formeront le trio qui recueillera infos et confidences de nos joueurs, pour les transmettre ensuite aux différentes plateformes de la RTBF (la radio et la TV mais aussi le web et les réseaux sociaux). Ils seront présents à Moscou, au camp de base, dans chacun des stades et sur chacune des pelouses que les Diables seront amenés à fouler. Les Diables n’ont aucun secret pour eux et grâce à une complicité de longue date, ils n’en auront aucun pour vous.

Le JT à la Coupe du Monde Ophélie Fontana - © RTBF.be Ophélie Fontana vous donne rendez-vous du 14 juin au 15 juillet dans les JT de 13h et 19h30 avec le "Journal des Diables", un magazine d’environ 6 minutes. L’objectif est de parler des résultats sportifs de la compétition, mais aussi de tous les à-côtés. Deux reporters, Stéphanie Lepage et Clémence Dath, seront présentes en Russie pour couvrir les matches belges en plus des journalistes de la rédaction des sports. Des directs quotidiens, à midi et au soir seront prévus pour avoir les dernières infos de nos Diables Rouges. Ophélie est une habituée du sport puisqu’elle collabore régulièrement aux grands événements sportifs : en 2006, elle était aux commandes de l’émission "Le Tour au quotidien" lors du Tour de France. En 2012, elle a couvert l’ouverture des JO de Londres et a présenté Viva Rio Le Mag lors des JO du Brésil. L’été dernier, elle a encadré les matches en direct en bord terrain lors de l’Euro de foot féminin.

Le Mondial sur Vivacité : Pascal Scimè et David Houdret - © RTBF.be Sur Vivacité, toutes les rencontres des Diables Rouges durant la Coupe du Monde seront commentées par nos deux envoyés spéciaux Manu Jous et Eby Brouzakis, qui marqueront les Diables à la culotte. À Moscou, au camp de base des Diables, entre les matches et dans les stades pour chaque rencontre des Diables ! Pascal Scimè, partira lui dès les 8ièmes de finales, en 3ième homme, couvrir l’actualité de la Coupe du Monde à Moscou, principalement dans les autres camps d’entraînement. Chaque jour, à 17h35, la séquence sport de "Quoi de Neuf" sur Vivacité sera consacrée à l’actualité décalée de Russie. À 18h08, le Journal des sports sera allongé pour faire place aux dernières news du Mondial. Complètement foot : La parole aux supporters … Toute l'équipe de "Complètement Foot", avec David Houdret et Pascal Scimé vous donne rendez-vous, chaque soir dans, "Place Diables Rouges" ! Au programme, tous les matches des Diables Rouges en direct et en intégralité ainsi que la finale, commentés par Manu Jous et Eby Brouzakis. Des analyses avec plusieurs consultants ; Alex Teklak, Nordin Jbari et Joachim Mununga et … vous les supporters ! Quotidiennement, l’équipe proposera les dernières infos du camp de base des Diables dans le "Journal des Diables". Thierry Luthers reviendra, au jour le jour, sur sa traversée du pays des Soviets. Mais ce n’est pas tout ! John, le reporter "Complètement Fou" parcourra toute la Belgique à la rencontre des supporters et fans d’autres nations ! Et évidemment, l’équipe de Complètement Foot vous réservera plein d’autres belles surprises !

Tout voir, tout revoir et tout savoir sur le WEB ! TOUT VOIR : Sur AUVIO et Rtbf.be/sport. TOUTES les rencontres ainsi que toutes le conférences de presse de Roberto Martinez et des Diables rouges seront diffusées en direct vidéo.



TOUT REVOIR : Vous avez raté un match, vous voulez revoir les phases essentielles de tous les matches. Vous trouverez votre bonheur sur Auvio et sur rtbf.be/sport qui vous offriront l’opportunité de revoir toutes les rencontres, en catchup.

Seront également disponibles : les résumés, les buts, les plus beaux gestes et de nombreuses vidéos insolites et exclusives. Toutes ces images, vous pourrez, pour rappel, les visionner dans tous les pays de l’Union européenne si vous êtes inscrits sur AUVIO. TOUT SAVOIR : Vous retrouverez bien entendu ce qui a fait le succès du site sport de la RTBF durant le Mondial 2014 et l’Euro 2016 : toutes les infos sur le Mondial russe, les interviews des Diables et des stars de ce Mondial, les résultats, ... Mais ce n'est pas tout ! Les Diables constitueront notre fil rouge sur le site avec : - Avant le coup d’envoi du tournoi, plongeon dans le passé et retour en vidéos notamment sur les 7 dernières Coupes du Monde auxquelles les Belges ont pris part.

- Pendant le tournoi, Manu Jous nous fera partager au quotidien son expérience au "coeur" de notre équipe nationale

- Avant chaque match des Belges, on vous donnera l’occasion de vous glisser dans la peau du sélectionneur national et vous aurez ainsi l’opportunité de partager votre "onze idéal" et "schéma tactique idéal".

- Après chaque match des Diables, un bulletin des performances des joueurs belges sera dévoilé

- Nous vous proposerons également les analyses de nos experts et journalistes. La RTBF vous fera vivre le Mondial comme si vous y étiez à travers le vécu de ses journalistes sur place et notamment via Lancelot Meulewaeter alias "L’oeil de Moscou". Bref, sur rtbf.be/sport, vous trouverez de l’information, du décodage de celle-ci, de l’analyse mais aussi de la détente à travers notamment d’entretiens décalés et un peu déjantés de Diables rouges. Sans oublier des contenus participatifs mélangeant quiz, chiffres clés, sondages, question du jour, …

Les Réseaux sociaux Pour cette Coupe du Monde 2018, les différents réseaux sociaux de la RTBF vont crépiter et jouer la carte du rassemblement autour de cet événement planétaire ! À partir de début juin, pour les matches amicaux et jusqu’au 16 juillet, toute la compétition sera à suivre sur Facebook, Twitter et même Instagram – puisqu’un compte sera lancé à cette occasion avec un beau projet qui parcourra quelques kilomètres. Les différents réseaux sociaux de la RTBF feront vivre avec passion l’ensemble de cette Coupe du Monde en mettant l’accent sur l’interactivité et en faisant vivre les autres médias de la RTBF. L’actu sportive sera au rendez-vous mais pas uniquement puisque nos différents envoyés spéciaux nous donneront l’occasion de vivre la Coupe du Monde sous un angle différent. Live score, sondages, questionnaires, le contenu ne manquera pas ! Et puis, grande nouveauté cette année : Pour la première fois nous partagerons des images des matches sur nos différents réseaux : Facebook, Twitter, Instagram et même sur Youtube puisqu’un channel va être créée cette occasion !