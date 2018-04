"La Belgique prête à entrer au paradis", quand la FIFA craque pour nos Diables

La FIFA a analysé les quatre grandes forces de notre équipe, quart de finaliste au Mondial 2014 et à l’Euro 2016.

Dans la dernière sélection avant d’affronter l’Arabie Saoudite, neuf éléments avaient trente ans ou plus : Jan Vertonghen , Dries Mertens , Mousa Dembélé , Kevin Mirallas , Marouane Fellaini , Thomas Vermaelen , Vincent Kompany , Laurent Ciman et Simon Mignolet . "Peu d'équipes peuvent se vanter de posséder une telle complicité, qui pourrait être un atout précieux", analyse la FIFA.

Des stars à leur zénith

Eden Hazard - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

"Bien que la Belgique dispose d'un riche vivier de talents, tous ses espoirs reposeront sur ses joueurs phares, notamment le capitaine Eden Hazard et Kevin De Bruyne, un brillant duo créatif. Tous deux ont livré une excellente saison. Hazard domine le classement des buteurs et des passeurs décisifs de Chelsea, tandis que De Bruyne est le numéro 1 européen dans la deuxième catégorie. Âgés de 27 et 26 ans respectivement, ils sont à leur meilleur niveau", peut-on lire sur le site de la FIFA.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne émerveillent de fait tous les observateurs. Leur fin de saison sera relativement calme, ils pourront donc bientôt se concentrer sur la prestigieuse échéance du mois de juin. A l’image du meneur de Chelsea ou de la plaque tournante de Manchester City, de nombreux éléments sont incontournables dans leur formation, comme Thibaut Courtois, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen, Radja Nainggolan, Romelu Lukaku ou Dries Mertens.