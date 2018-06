La Belgique a perdu la 1ère place du Groupe G pour une carte jaune

L'Angleterre a remporté la victoire ce dimanche face au Panama (6-1), dans le dernier match de la deuxième journée du Groupe G. Les Belges, qui ont battu la Tunisie samedi, ont par la même occasion perdu la première place du groupe. Une première place qui est déterminée actuellement par... le fair play et donc le nombre de cartes prises par les équipes.

En effet, les deux équipes sont à stricte égalité. Avec deux victoires, un goal average de +6 et 8 buts marqués pour les deux formations, il a fallu aller chercher le 7ème critère de classement pour différencier Belgique et Angleterre

Pour rappel, voici ce que prévoit l'article 32.5 du règlement de la FIFA:

"Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé par les critères suivants :

a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes ;

b) la différence de buts après tous les matches de groupes ;

c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes ;

Si, sur la base des trois critères susmentionnés, deux équipes ou plus sont ex æquo, leur classement sera déterminé comme suit :

d) le plus grand nombre de points obtenus après les matches de groupes entre les équipes concernées ;

e) la différence de buts particulière des matches de groupes entre les équipes concernées ;

f) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes entre les équipes concernées ;

g) le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base des cartons jaunes et rouges reçus lors des matches de groupe :

– Carton jaune : moins 1 point

– Carton rouge indirect : moins 3 points (après second carton jaune)

– Carton rouge direct : moins 4 points

– Carton jaune et carton rouge direct : moins 5 points Pour un même match, une seule des déductions mentionnées ci-dessus peut être appliquée à un jouer ;

h) tirage au sort par la FIFA."

Cela implique que si la Belgique et l'Angleterre, qui s'affrontent jeudi, devaient partager l'enjeu et que l'Angleterre devait obtenir une carte jaune de plus que les Diables Rouges, on serait contraint de tirer au sort pour connaître le 1er du groupe H!