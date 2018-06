L'Uruguay favori ? Tabarez "freine un peu", Suarez heureux de la première place

La démonstration de l'Uruguay contre la Russie (3-0), leur troisième victoire en trois rencontres de Coupe du Monde, en fait-elle un favori ? Le sélectionneur Oscar Tabarez préfère "freiner un peu", a-t-il dit ce lundi à Samara.

"Permettez-moi de freiner un peu...", a souri Oscar Tabarez interrogé si l'Uruguay avait joué comme un potentiel Champion du Monde. "Nous sommes très satisfaits de ce qu'a fait l'équipe, nous l'avions dit nous voulions nous améliorer. Mais nous aurions même pu marquer plus de buts, nous manquons un peu d'expérience, nous n'avons pas réussi à marquer sur contres, trop d'erreurs dans l'exécution, des fois nous faisions une passe alors qu'il fallait tirer, des fois nous n'étions pas dans le bon tempo... Il faut progresser très vite, les huitièmes seront très difficiles."

Après deux victoires étriquées (1-0 contre l'Egypte et l'Arabie Saoudite), l'Uruguay a proposé un visage plus offensif. "Le Saint Graal du foot, pour moi, est l'équilibre. Il faut attaquer quand on attaque, et ce n'est pas une abstraction, quand on attaque c'est parce qu'on a bien défendu avant. Et nous n'avons pas pris de but. Par contre nous avons pris un premier carton jaune, mais pas dû à une faute. L'équipe est fatiguée, elle va avoir besoin de repos, nous sommes très motivés, solides, humbles, relax, et nous préparons déjà le prochain match."

Luis Suarez, auteur de l'ouverture du score, est lui heureux de terminer à la première place. "Après deux 1-0, la meilleure chose était de faire mieux. Nous avons joué comme les matches d'avant, juste mieux. Au premier match, vous êtes toujours tendus, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas perdre, une erreur pourrait coûter cher... Mais aujourd'hui nous étions qualifiés, nous sommes entrés sur le terrain avec une attitude différente. Nous sommes contents d'être premiers, et d'avoir écrit l'histoire, c'est la première fois que l'Uruguay gagne ses trois matchs de poule en Coupe du Monde. Personnellement je suis très content, mais je suis surtout content de poursuivre nos objectifs collectifs. Je tiens à remercier tous les Uruguayens qui ont fait l'effort de venir ici."