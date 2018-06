L'Uruguay fait flancher l'Egypte dans les dernières minutes

L’Uruguay s’est imposé 0-1 face à l’Egypte vendredi pour son entrée en lice dans le groupe A de la Coupe du monde. Peu créative, la ‘Celeste’ a connu de grandes difficultés à contourner le bloc égyptien bien en place et discipliné. Les Nord-Africains ont cependant commencé à souffrir dans le dernier quart d’heure de la rencontre et ont fini par flancher sur un coup de tête de Jose Maria Gimenez à la 90e minute.

Grâce à ce but et à cette victoire, l’Uruguay rejoint la Russie en tête du groupe A alors que l’Egypte et l’Arabie Saoudite sont bloquées à zéro points.

Dominatrice dans la possession, la ‘Celeste’ a peiné à trouver des solutions durant une bonne partie de la rencontre. Les Pharaons, qui ont préféré laisser leur star Mohamed Salah au repos, ont quant à eux procédé intelligemment en contre mais n’ont jamais inquiété Muslera si ce n’est sur une frappe à distance de Fatih (71e).

Les Uruguayens ont eu quelques occasions de plus notamment par l’intermédiaire de Luis Suarez (24e, 46e et 73e) qui a toujours pêché dans le dernier geste.

Cavani a alors forcé son talent pour inquiéter El Shenawy grâce à une très belle reprise de volée (84e) et à une frappe sur le poteau (89e). Gimenez a finalement débloqué la rencontre sur un coup franc excentré.