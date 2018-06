"L'éviction de Lopetegui, une question de bon sens"

Jeudi, à la veille d'Espagne-Portugal, l'équipe de Places Diables Rouges est revenue sur l'éviction surprise de Julen Lopetegui de l'équipe nationale espagnole pour laisser place à Fernando Hierro. Pour rappel, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Lopetegui à la tête de son équipe dès la fin du Mondial. Une annonce qui n'a pas plu à la Fédération espagnole et à son président, Luis Rubiales, qui a pris ses responsabilités et démis Lopetegui de ses fonctions à la veille du Mondial. Selon Pascal Scimè, il s'agit d'une décision logique. "Si comme le dit le président de la fédération espagnole, et je ne vois pas pourquoi il mentirait, il a appris la nomination de Lopetegui 5 minutes avant le communiqué de presse du Real, cette décision était une question de bon sens. Lopetegui est le nouvel entraineur du Real Madrid, une bonne moitié de l’effectif espagnol est composé de joueurs du Real, un bon tiers du Barça, à eux deux, ce sont l’ossature de l’équipe." "Jusqu’à présent tout s’est bien passé, il a réussi à créer une osmose dans le groupe et que les velléités de clocher entre catalans et madridistes se passent plus ou moins bien. Imaginez que maintenant il soit resté sur le banc, et qu’il se passe d’un joueur du Barça pour mettre un joueur du Real sur le terrain. Comment la presse, le vestiaire et les gens vont réagir ? A contrario, imaginez qu’il se prive volontairement d’un joueur du Real pour mettre un gars du Barça. Comment ce joueur du Real va percevoir son entraîneur dans quatre ou cinq semaines quand il va devenir son entraineur au quotidien. Dans tous les cas de figure, cela allait poser problème. "

Teklak: "Celui qui a fauté, c'est Florentino Perez" Julen Lopetegui et Florentino Perez - © Acero/AlterPhotos/ABACA - Acero/AlterPhotos/ABACA Alex Teklak nuance et tente d'expliquer les raisons qui ont poussé Rubiales a prendre un choix drastique. " Moi je crois que Luis Rubiales, le nouveau président, qui a remplacé un président corrompu qui a laissé la fédé espagnole dans un état lamentable, est obligé de marquer son règne et d’impacter tout de suite en prenant une décision qui peut paraître impopulaire pour certains, parce qu’il a basé sa campagne sur la transparence et l’ordre à rétablir au niveau de la fédération espagnole. […] Pour moi, celui qui a fauté là-dedans, c’est Florentino Perez. Et il a fauté faute de mieux. Il n’a pas trouvé un entraîneur qui soit capable de répondre présent tout de suite. Je pense que Lopetegui est un quatrième ou cinquième choix pour le Real. Certains diront qu’on aurait pu taire ce choix… Mais le Real Madrid sans entraîneur au premier juillet ? Comment serait-ce possible ? Il y a eu un effet domino à partir du moment où la décision de Zidane est tombée, et malheureusement cela a eu des dommages collatéraux sur l’équipe nationale. Mais on ne peut pas dire que la décision de Rubiales soit un scandale. "

"A la prochaine intervention manquée d’un défenseur, ça va perturber le groupe" Ramos et Pique - © DeFodi.de - BELGAIMAGE Avec quel état d'esprit le noyau va-t-il aborder ce Mondial? Selon notre équipe, des problèmes risquent d'apparaître au fil des rencontres contrairement à ce que la Fédération et les joueurs assurent ces dernières heures. "L’équilibre était tenu entre les madrilènes et les barcelonais", estime Pascal Scimè. "Et cela, parce que les résultats plaidaient en leur faveur et parce que Lopetegui avait réussi à casser un peu ce clivage en lançant des jeunes qui ne jouent pas dans ces clubs. Maintenant, toutes ces velléités masquées vont revenir. A la prochaine intervention manquée d’un défenseur, à l’entrainement il y a des choses qui vont remonter et cela va finir par perturber le groupe. "

"Lopetegui va être traité comme un traître de la nation" Selon Teklak, il y aura aussi des répercussions après le Mondial. Surtout dans le chef de Lopetegui. " Et si dans 6 mois Lopetegui est mis dehors par le Real Madrid ? Il faut quand même succéder à Zidane, et ça a dû refroidir les Klopp, Pochettino, Allegri … Comment Lopetegui va-t-il défendre son image quand il y aura des mauvais résultats ? Dans tous les stades dans lesquels il va être accueilli en Espagne, il va être hué et traité comme le traître à la nation. Il est grillé partout. "

"Hierro: une personne respectée capable de fédérer une équipe" Fernando Hierro - © ODD ANDERSEN - AFP Le choix du remplaçant de Lopetegui fait débat. Fernando Hierro peut en effet compter sur une grande carrière en tant que joueur mais ne peut pas en dire autant au niveau de son expérience d'entraîneur. Alex Teklak et Pascal Scimè s'accordent à dire que le charisme du personnage peut compenser cette lacune. Pour Pascal Scimè, "Fernando Hierro n’a pas une grande carrière d'entraîneur derrière lui, mais il faisait partie de l’encadrement technique de l’équipe. Et ici, quand il faut prendre ce type de décisions très rapidement, un ancien, pour moi c’est ce qu’il y a de mieux. Je pense qu’il saura trouver les mots pour que cette équipe évite le naufrage. " " Pour être champion du Monde, il y a sept matches", enchaîne Alex Teklak. "Et je crois qu’il faut plus un coach qu’un entraîneur. Je ne vais pas comparer Hierro à Zidane, mais je trouve qu’il y a des parallèles à faire au niveau du charisme. Ce sont des gens respectés. En tant que personnalité, s’il arrive à fédérer l’équipe autour de ce projet finale de Coupe du Monde, il peut faire quelque chose parce que c’est une personnalité. En ce sens c’était pour moi le moins mauvais des choix, surtout qu’il est avec ces joueurs depuis 9 mois. "