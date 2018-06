L'Espagne patauge face à un bon Maroc et sauve sa 1ère place avec une 'Madjer' d'Aspas

Cet affrontement débute avec l’absence de Benatia du onze marocain. Rififi au sein du noyau dirigé par Renard et décision forte de l’entraineur français. La tension est également présente sur la pelouse tant les duels sont rugueux et disputés en début de partie.

Il faut attendre la 14e pour assister à la première occasion… et au premier but ! La grosse mésentente entre Ramos et Iniesta profite à Boutaib. Le Marocain s’en va glisser le ballon entre les jambes de De Gea et inscrire ainsi la première réalisation de ses couleurs dans cette compétition.

Les Espagnols semblent perdus, mais vont égaliser au bout de cinq minutes seulement. Le centre d’Iniesta est bon et Isco catapulte le ballon dans le plafond du but de Munir. La Roja prend possession du terrain, mais offre un nouveau cadeau à Boutaib dans la foulée. Tout surpris de se retrouver à nouveau face au portier adverse, l’attaquant manque cette fois son face-à-face.