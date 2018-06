L'entrainement ludique et étonnant des Anglais

Il y avait une petite ambiance de cour de récréation pendant l'entraînement des Three Lions. Les Anglais travaillent avec le sourire.



Le staff leur avait réservé un petit exercice d'opposition ludique. Les joueurs face à face devaient toucher l'arrière de l'épaule de leur équipier. Réflexes, concentration et vivacité au programme.



Eric Dier et Kyle Walker, qui ont été équipiers à Tottenham, n'ont pas réussi à se départager. La "victoire" s'est donc jouée avec un bon vieux pierre-papier-ciseaux que n'auraient pas renié Hazard et Benteke.