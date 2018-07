"L’élimination du Brésil et de l’Argentine a cassé le marché noir"

J- 1 avant France – Belgique, une demi-finale historique qui déchaîne les passions mais qui ne semble pas rameuter les foules… Il se pourrait même que le match se joue dans une enceinte loin d’être remplie… En effet, depuis l’élimination des nations sud-américaines comme le Brésil ou l’Argentine qui avaient pré-commandées énormément de tickets spéculant sur un parcours exemplaires… La Fifa a dû remettre des milliers de places en vente… Ce qui ne fait pas les affaires des vendeurs du marché parallèle. Comme a pu le constater notre envoyé spécial à Moscou, Pascal Scimè.

Il est 18h30 devant le ticketing fan center de Moscou, une centaine de supporters en quête de billets fait la file… Sur le trottoir d’en face une autre centaine de personnes tente soit de revendre des tickets (des supporters dont l’équipe est éliminé et des spéculateurs), soit d’en acheter au marché noir… Un marché parallèle perturbé par cette Coupe du monde anormale où, à l’exception de l’Angleterre, les grands pays demandeurs de billets ne figurent pas dans le dernier carré.

La Fifa a donc remis en vente des milliers de places qui avaient été précommandées. 648 euros pour la catégorie supérieure 1 à 252 euros pour la catégorie 3, la moins chère. " Franchement, la France et la Belgique ne sont pas des pays de foot, il n’y a aucune mobilisation pour le match ", nous explique John un vendeur anglais qui va plus loin, " l’élimination des sud-américains, Brésil et Argentine, a cassé le marché. Il y a trop de places en vente."

A l’heure actuelle, il n’y a donc aucune raison d’acheter des tickets via une filière parallèle car l’offre est supérieure à la demande.

Les dizaines de revendeurs lambdas présents sur la Dobrinskaya en sont conscients. Ils doivent quasiment s’aligner sur les prix officiels mais certains envisagent de vendre à perte.