L'édito de Pierre Deprez : Messi, Griezmann, Boyata et France-Belgique

France-Argentine, c’est Griezmann contre Messi, les vice-champions d’Europe face aux vice-champions du monde, les faciles vainqueurs du groupe C devant les miraculés du groupe D, Didier Deschamps versus Jorge Sampaoli, etc… Et une place en quarts à la clé.

Qui part favori ?

Les paramètres susceptibles de faire pencher la balance sont nombreux mais retenons en un, dont Grégoire Margotton, le commentateur de TF1 accompagné de Bixente Lizarazu, nous parlait il y a deux heures à l’ aéroport.

"La fraîcheur physique va jouer. Et là, la France est favorite : d’abord, parce que la plupart des titulaires bleus ont pu souffler face au Danemark". C’est vrai que pour le 3è match de poule, Deschamps a fait tourner, et que même ceux qui ont "joué" ce soir-là n’ont pas puisé dans leurs réserves, il y avait même de quoi s’arracher les cheveux ! Pour les cadres de l’équipe, le dernier match remonte donc au 21 juin, alors que les Argentins ont sué sang et eau pour venir à bout des tenaces Nigérians.

"Surtout, ajoute le journaliste français, le pic de forme des bleus est prévu à partir des 1/8, clairement". C’est vrai que la Fédé française a engagé Gregory Dupont, un des meilleurs dans son domaine, et il a géré cette préparation dans ce sens. Elle a été très dure, et cela s’est ressenti dans les derniers matchs, mais elle doit porter ses fruits à partir de maintenant. Si c’est le cas, les coqs vont sortir les ergots.

Un mot sur Griezman ?

Titularisé les 3 fois, décevant et remplacé les 3 fois. "Je suis sûr que Deschamps n’envisage pas une seule seconde de le mettre sur le banc contre l’Argentine. Et je pense d’ailleurs que les 3 remplacements étaient prévus, ils ne sont pas les conséquences des prestations en demi-teinte d’Antoine. Didier sait que le déclic va venir, et que pour lui comme pour les autres la forme physique va faire la différence. Et puis tout de même, c’est Griezmann, on ne lui préfère pas Fékir si facilement même si Nabil paraît mieux pour le moment !"

Le N7 tricolore a rappelé : "Je ne me fais pas de souci, à l’Euro aussi j’ai dû attendre les 1/8es pour être bon, ensuite vous savez comment ça a été". Pour rappel, après un 1er tour inquiétant, l’attaquant de l’Atlético avait porté la France jusqu’en finale, devenant meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi.

Face à la Presse, et aux questions concernant celui qui est censé orchestrer le jeu des Bleus, Paul Pogba a lancé : "Touchez pas à mon Grizou, et souvenez-vous de tout ce qu’il a apporté depuis 2 ans".

"Ceci dit, termine Margotton, si on est éliminés par l’ Argentine, les premières critiques viseront Griezmann … et Deschamps !"

Et les "p’tits Belges" Grégoire, vous en pensez quoi ?

Pas de sourire suffisant ou condescendant de la part de notre confrère. "Quelle belle équipe vous avez. Même les "B" m’ont bien plu hier, notamment Boyata, il assure depuis le début, c’est important parce que pour Kompany, j’ai des doutes, et Vermaelen paraît en difficulté. Tielemans a été très bon hier. Vous allez éliminer le Brésil, vraiment ! Allez, on se retrouvera plus tard".

J’ignore s’il me fixait rendez-vous à l’aéroport, après le match, ou s’il parlait d’une éventuelle demi-finale France-Belgique ?