L'Australie, le Maroc et la Serbie ponctuent leur préparation par un succès

L'Australie, le Maroc et la Serbie ont conclu leur préparation en vue de la Coupe du monde de football sur une note positive. Les trois nations ont remporté leur dernier match samedi de quoi se rendre en Russie en pleine confiance.

Après un match nul contre l'Ukraine (0-0) et une victoire contre la Slovaquie (2-1), le Maroc est venu s'imposer, à Tallinn, en Estonie 1-3. Belhanda (11e), Ziyech (38e penalty) et En Nesyri (72e) ont été les buteurs marocains. Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht et Gantoise) a joué tout le match. Mehdi Carcela (Standard) et Nabil Dirar (ex-Club Bruges) n'ont pas quitté le banc.

Le Maroc, placé dans le difficile groupe B, jouera successivement en Russie contre l'Iran (15 juin), le Portugal (20 juin) et l'Espagne (25 juin).

La semaine dernière, l'Australie avait remporté une victoire retentissante contre la République tchèque (4-0). Elle a voulu confirmer contre la Hongrie de l'entraîneur national Georges Leekens. Dans un match à huis clos, l'Australie a forcé la décision dans le dernier quart d'heure. Arzani (74e) a ouvert le score pour les troupes du Néerlandais Bert van Marwijk. Sainsbury (88e) a égalisé malencontreusement en trompant son propre gardien. Mais dans le temps additionnel Kadar (90e+2) a également surpris son gardien de but et ainsi offert la victoire aux Socceroos.

L'Australie dans le groupe C, rencontrera en Russie la France (16 juin), le Danemark (21 juin) et le Pérou (26 juin).

Leekens n'a toujours pas gagné le moindre match en quatre rencontres à la tête de la sélection hongroise.

Après une défaite de justesse contre le Chili (0-1), la Serbie s'est mise en quête d'un résultat positif. A Graz, en Autriche, les Serbes ont surclassé la Bolivie 5-1. Le score au repos indiquait déjà 4-0.

Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) a marqué un 'hat-trick' (4e, 23e, 68e) en 68 minutes avant d'être remplacé à la 70e. Ljajic (19e) et Ivanovic (42e) ont été les autres buteurs serbes. D'autres vieilles connaissances en Belgique, Sergey Milinkovic-Savic (ex-Genk) et Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) sont également entrés en action.

Lors de la Coupe du Monde, la Serbie affrontera successivement le Costa Rica (17 juin), la Suisse (22 juin) et le Brésil (27 juin) dans le groupe E.