L'attaquant péruvien Farfan emmené d'urgence à l'hôpital

Le Péruvien Jefferson Farfan, 33 ans, a été emmené à l'hôpital suite à un choc avec un équipier samedi à l'entraînement.

Le Pérou préparait son troisième du groupe C sur le terrain du Dinamo Moscou quand Farfan a heurté un équipier tête contre tête. L'attaquant du Lokomotiv Moscou a perdu connaissance et a directement été emmené à l'hôpital le plus proche où il a retrouvé ses esprits. Selon les médias péruviens, son état est stable mais il est resté en soin pour y passer des tests supplémentaires.

Battu 1-0 par l'Australie et la France, le Pérou est déjà éliminé mais il espère prendre au moins un point contre le Danemark mardi.

Titulaire contre la France, Farfan a dû se contenter de monter au jeu contre l'Australie.