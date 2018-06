L'Argentine de Messi ne fait peur à personne, il faut doublement s'en méfier

Finaliste malheureuse de la dernière Coupe du Monde, l’Argentine a depuis connu bien des tourments. Battue coup sur coup aux tirs-au-but par le Chili lors des finales des Copa America 2015 et 2016, l’Albiceleste déprime. Désespéré, son génie Lionel Messi annonce sa retraite internationale. Le pays se soulève pour le convaincre de rester. La Pulga revient sur sa déraisonnable décision. Depuis cet été 2016 rocambolesque, les sélectionneurs se succèdent. Edgardo Bauza prend le relais de Tata Martino débarqué après la seconde défaite face à la Roja chilienne. La mayonnaise ne prend pas. Au bout de huit rencontres seulement, toutes dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018, Bauza s’en va. Après un bilan médiocre de trois victoires, deux partages et trois défaites. Très mal-embarquée dans la course à la Coupe du Monde, l’Argentine s’en remet au tempétueux Jorge Sampaoli pour sauver la patrie. Si l’ancien coach de Séville débute par un succès honorifique face au Brésil en amical et une promenade contre Singapour, ses joueurs enchaînent trois partages consécutifs en qualifications. L’Albiceleste est dos au mur. Il ne lui reste qu’un match et elle n’a plus son sort entre les mains. Heureusement, elle a son Messi. Menés dès la première minute face à l'Equateur, les Argentins sombrent. Leur capitaine sonne la révolte. Et quand le quintuple Ballon d’Or se réveille, ça fait mal, très mal. D’un magistral triplé, Messi éteint les doutes et emmène les siens en Russie. Après quatre années de tumultes, l’Argentine n’effraie donc plus grand monde. Son récent statut de serial-looser lui vaut certaines moqueries. Depuis leur succès continental en 1993, les Sud-Américains ont perdu pas moins de cinq finales (Mondial 2014 et Copa America 2004, 2007, 2015 et 2016) ! Il serait toutefois judicieux de se méfier de l’eau qui dort. Présentation.

1/ Le système préférentiel Un 4-3-3 tout pour Messi Réputé pour sa fougue offensive, Sampaoli fait débat depuis son intronisation. Le sélectionneur n’a qu’un plan : placer Messi dans les meilleures dispositions. Pour ce faire, il a décidé de consolider ses bases arrières afin de ne demander aucun travail défensif à son n°10. Solide, l’Albicelste oublie souvent d’être séduisante. Sampaoli possède de nombreux atouts offensifs mais se montre frileux à l’idée de les aligner ensemble. Derrière son trio offensif, dans lequel on retrouve aux côtés de Messi, Gonzalo Higuain et Angel Di Maria, un trident plutôt défensif densifie l’entrejeu. Javier Mascherano en sentinelle, Giovanni Lo Celso et Ever Banega en relayeurs. Du placement, de la gestion, de l’organisation mais pas de folie ni de déséquilibre. La petite nouveauté de Sampaoli, c’est l’utilisation de deux latéraux au profil offensif. Nicolas Tagliafico et surtout Eduardo Salvio, ailier droit de formation, auront la lourde tâche d’apporter des solutions sur les flancs tout en maintenant l’équilibre défensif de l’équipe.

L'Argentine de Messi ne fait peur à personne, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier

2/ Les points-forts Gros potentiel offensif

Sergio Agüero - © KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP Avec Messi, Higuain, Di Maria, Sergio Agüero, Paulo Dybala et Cristian Pavon, l’Argentine possède l’une des plus grosses armadas offensives du Mondial. Les options sont multiples et toutes de très haut niveau. Sampaoli a même le luxe de se passer des services de Mauro Icardi, Angel Correa et Diego Perotti. Toutefois, le sélectionneur peine à trouver la bonne combinaison. Auteur d’une superbe saison avec Manchester City et régulièrement décisif en équipe nationale, Agüero ronge son frein sur le banc. Tout comme Dybala, pourtant excellent avec la Juve. Dans toutes les autres sélections, ces deux joueurs au talent hors du commun seraient titulaires. Pas en Argentine. Il n'y a pas de place pour tout le monde. En Russie, la gestion des egos sera assurément compliquée. La grosse expérience de Mascherano et Otamendi pour (r)assurer derrière Si l'Albiceleste jouit d'un incroyable potentiel offensif, elle peut tout de même compter sur une grande expérience dans son arrière-garde. Avec Javier Mascherano (143 capes, déjà trois Coupes du Monde à son actif en 2006, 2010 et 2014), qui peut aussi bien évoluer en défense central qu'en sentinelle devant la défense, et Nicolas Otamendi (54 capes, une Coupe du Monde à son actif en 2010), auteur d'une splendide saison avec les Cityzens de Manchester, Sampaoli bénéficie de deux joueurs réguliers et solides au caractère bien trempé.

3/ Le joueur-vedette Lionel Messi, enfin la consécration ?

L’Argentine de Messi ne fait peur à personne, c’est pour ça qu’il faut s’en méfier - © GABRIEL BOUYS - AFP Considéré par de nombreux observateurs comme le plus grand joueur de tous les temps, Messi ne parvient pas à avoir l’influence qui est la sienne à Barcelone sous le maillot argentin. Et l’enchaînement des finales ratées ne lui offrent pas une très grande confiance. Mais la 'Pulga' a d’incroyables ressources. Son triplé contre l’Equateur l’a rappelé avec fracas. S’il veut définitivement faire taire les critiques et égaler l’icône absolue Diego Maradona dans le cœur des supporters argentins, il sait ce qui lui reste à faire.

4/ Le parcours qualificatif pour le Mondial Les Argentins démarrent les éliminatoires sud-américains de manière catastrophique. Défaits à domicile face à l’Equateur, les joueurs de l’Albiceleste enchaînent avec deux partages. Deux points sur neuf : un bilan inquiétant. Heureusement, les quatre succès qui suivent leur permettent de souffler et de se replacer. Mais l’Argentine replonge rapidement dans ses travers et signe consécutivement deux partages et deux défaites. Le lourd revers face à l’ennemi brésilien (3-0) fait mal. Les doutes sont nombreux mais l’Albiceleste revient dans le coup en dominant tour à tour la Colombie et le Chili. L’Argentine joue définitivement à se faire peur dans ces qualifications et rebascule dans les doutes après un enchaînement catastrophique d’une défaite et trois partages. Dos au mur, les hommes de Sampaoli sauvent leur peau grâce à leur génial capitaine. Un petit miracle. Alors que l'ombre d'une Coupe du Monde sans Messi a longtemps plané sur la planète foot, la 'Pulga' a rappelé à tous qu'il faudra évidemment compter sur elle en Russie. Obnubilé par la quête d’un premier titre international et guidé par une volonté farouche de mettre fin à sa 'malédiction'. Le monde du ballon rond est prévenu.