L’Argentine de Messi ne fait peur à personne, c’est pour ça qu’il faut s’en méfier

Finaliste malheureuse de la dernière Coupe du Monde, l’Argentine a depuis connu bien des tourments. Battue coup sur coup aux tirs-au-but par le Chili lors des finales des Copa America 2015 et 2016, l’Albiceleste déprime. Désespéré, son génie Lionel Messi annonce sa retraite internationale. Le pays se soulève pour le convaincre de rester. La Pulga revient sur sa déraisonnable décision.

Depuis cet été 2016 rocambolesque, les sélectionneurs se succèdent. Edgardo Bauza prend le relais de Tata Martino débarqué après la seconde défaite face à la Roja chilienne. La mayonnaise ne prend pas. Au bout de huit rencontres seulement, toutes dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018, Bauza s’en va. Après un bilan médiocre de trois victoires, deux partages et trois défaites. Très mal-embarquée dans la course à a Coupe du Monde, l’Argentine s’en remet au ‘déjanté’ Jorge Sampaoli pour sauver la patrie. Si l’ancien coach de Séville débute par un succès honorifique face au Brésil en amical et une promenade contre Singapour, ses joueurs enchaînent trois partages consécutifs en qualifications. L’Albiceleste est dos au mur. Il ne lui reste qu’un match et elle n’a plus son sort entre les mains. Heureusement, elle a son Messi. Menés dès la première minute, les Argentins sombrent. Leur capitaine sonne la révolte. Et quand le quintuple Ballon d’Or se réveille, ça fait mal, très mal. D’un magistral triplé, Messi éteint les doutes et emmène les siens en Russie.

Après quatre années de tumultes, l’Argentine n’effraie donc plus grand monde. Son récent statut de serial-looser lui vaut certaines moqueries. Depuis leur succès continental en 1993, les Sud-Américains ont perdu pas moins de cinq finales (Mondial 2014 et Copa America 2004, 2007, 2015 et 2016) !

Il serait toutefois judicieux de se méfier de l’eau qui dort. Présentation.