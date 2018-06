L'Argentine a vu l'élimination de près, Rojo s'érige en sauveur

L'Argentine s'est imposée dans les derniers instants de la rencontre face au Nigéria et a validé sa qualification pour les 1/8es de finale (1-2). Après une première mi-temps encourageante, Messi, auteur de son premier but du tournoi, et ses équipiers ont été rejoints sur un penalty de Moses. Ils ont ensuite tremblé avant que Rojo ne libère tout un pays à la 86e minute.



Si le Nigéria mise sur la stabilité, l’Argentine s’aligne dans un troisième système tactique en trois rencontres. Caballero laisse sa place à Armani dans les buts. Rojo, Banega, Di Maria et Higuain intègrent aussi le 4-4-2 de Sampaoli.



Pour ce match décisif, les Albicelestes jouent la carte de l’expérience. Avec un âge moyen de 30 ans et 189 jours, jamais un onze de départ argentin n’a été aussi "vieux" en Coupe du Monde.



Et les "anciens" assurent. Il ne faut qu’un quart d’heure à Messi pour faire mieux que lors des deux matches précédents. Son 13e tir dans ce Mondial est le bon. Lancée en profondeur par Banega, la Pulga contrôle, s’emmène le ballon et ajuste Uzoho d’un tir croisé du droit (0-1, 14e). C’est une délivrance pour le N.10 du Barça qui n’avait plus marqué en Coupe du Monde depuis 662 minutes. C’était déjà contre le Nigéria.



Higuain emboite le pas à son capitaine et s’échappe dans le dos de la défense nigériane. Uzoho se jette dans ses pieds. Sonné après un contact avec le genou de l’Argentin, il met du temps à se relever (27e). Messi trouve le poteau sur coup franc tendu du gauche (34e). Les Sud-Américains sont beaucoup plus impliqués que face à l’Islande et la Croatie. Plus sereins aussi. Tout comme Maradona qui s’accorde même une petite sieste en fin de mi-temps.



Il se réveille à temps pour voir les premières occasions de Super Eagles, plutôt inoffensifs jusque-là. La défense argentine, friable depuis le début du tournoi, va craquer une nouvelle fois. Mascherano se fait piéger comme un débutant sur un coup de coin. Il "serre" Balogun d’un peu trop prêt et est sanctionné d’un penalty. Une sanction confirmée par le VAR. Moses égalise en toute décontraction (1-1, 51e).



Le moral est touché, l’Argentine accuse le coup. Le Nigéria se montre le plus menaçant avec Ndidi (72e) et Ighalo (75e et 83e) ou Etobo (84e). Les Super Eagles réclament aussi un penalty pour une faute de main de Rojo (77e). L’Albiceleste est sonnée mais pas encore KO. Messi, Higuain et Aguero n’y arrivent pas. Rojo s’érige en sauveur avec un geste d’attaquant. Le défenseur central reprend de volée un centre de Mercado (1-2, 86e). Les fans argentins retrouvent leur voix et célèbrent ce succès inespéré.



En huitièmes de finale, les hommes de Jorge Sampaoli, rentré au vestiaire sans fêter la victoire avec ses joueurs, affronteront la France.