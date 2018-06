L'arbitre avertit le mauvais joueur, le VAR le corrige

Le VAR n'est pas épargné par les critiques depuis le début du Mondial. Mais il y a aussi des cas dans lesquels, il fonctionne et ... évite des injustices.



A la 80e minute de France-Pérou, Mohammed Abdulla Hassan sanctionne Edison Florès après une charge sur Nabil Fékir. Mais c'est en fait Pedro Aquino qui a commis la faute. Après quelques instants, l'oreillette fait son effet et l'arbitre corrige son erreur.



On soulignera tout de même, le calme de Flores. Averti alors qu'il n'avait rien fait, il s'est contenté d'une petite mimique désabusée en guise de protestation.