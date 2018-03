L'Angleterre victorieuse aux Pays-Bas, un doublé de CR7 assomme l'Égypte de Salah

L'Angleterre s'est imposée 0-1 face aux Pays-Bas à Amsterdam vendredi en match amical de préparation pour le Mondial 2018. Sans leur attaquant vedette Harry Kane, les Anglais n'ont pas tremblé et ont fait la différence grâce à un but de Jesse Lingard à la 59e minute.

La frappe de l'attaquant de Manchester United n'était pourtant pas irrésistible mais a surpris le gardien Zoet au terme d'une action assez brouillonne.

La Belgique affrontera l'Angleterre le 28 juin prochain à Kaliningrad lors du troisième et dernier match du groupe G du Mondial 2018. Le prochain match de l'Angleterre est prévu mardi face à l'Italie.

Le Portugal et l'Égypte, adversaires de la Belgique en match de préparation au mois de juin, étaient eux aussi engagés en amical ce vendredi. À Zürich, ce sont les Lusitaniens qui ont finalement pris le dessus (2-1) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo (90e+2 et 90e+5) dans les arrêts de jeu de la rencontre. L'Égypte, qui avait marqué via son joueur phare Mohamed Salah (56e), repart donc bredouille. La Belgique jouera face au Portugal le 2 juin prochain avant de se mesurer à l'Égypte le 6 juin. Le dernier match de préparation est prévu le 11 juin contre le Costa Rica qui est allé s'imposer en Écosse 0-1 grâce à un but d'Urena (14e).