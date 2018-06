L'Angleterre sans Dele Alli à l'entrainement

L'équipe nationale d'Angleterre reprend l'entrainement jeudi en Russie, en vue de sa deuxième rencontre du groupe G, dimanche contre le Panama à Nijni Novgorod au lendemain du match des Diables Rouges de Roberto Martinez face à la Tunisie.

Côté anglais, le milieu de terrain Dele Alli sera l'unique absent de l'entrainement collectif de jeudi, a annoncé la fédération via son compte Twitter. Il se remet d'une légère blessure à la cuisse, indique la FA. Le médian de Tottenham, coéquipier de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld durant la saison en championnat, faisait partie du onze de base de Gareth Southgate lors de l'entrée en matière des Three Lions dans le groupe G, une victoire 1-2 contre la Tunisie. Blessé à la cuisse durant le match, il avait dû être remplacé à la 80e minute.

La fédération et le joueur lui-même ne parlent cependant que d'une "légère" contracture.